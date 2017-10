Bewegung als Lebenselexier

09.10.2017, 17:39 Uhr

VP-Kandidat Karlheinz Konrhäusl will hier aktiv werden.

Dafür, dass ältere Menschen erst gar keine Pflege brauchen, sondernmöglichst lange fit bleiben, sollen „Motoric Parks“ mit Sportgerätenspeziell für Ältere überall in Graz sorgen. Darüber sind sichSportstadtrat Kurt Hohensinner und der Nationalratskandidat und ArztKarlheinz Kornhäusl einig. Laut internationalen Studien ist nichts fürdie Erhaltung der Gesundheit so wichtig, wie lebenslange Bewegung.Teilweise, etwa im Augarten und im Volksgarten, gibt es solche Gerätebereits, Kornhäusl will hier weitere Initiativen setzen.