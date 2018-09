In Richtung Nulldefizit: Sparen mit Augenmaß

13.09.2018, 16:34 Uhr

Die Landesregierung hat am Donnerstag den Kurs für das Doppelbudget 2019/20 präsentiert: Ab 2021 soll der Landeshaushalt schließlich ausgeglichen sein.

Nur Ausgaben beschränken

Worte wie "Meilenstein" und "großer Wurf" waren nur einige der Ausdrücke, die im Rahmen der Budgetpräsentation im Weißen Saal der Grazer Burg von den Vetretern der Landesregierung bemüht wurden. „Vernünftig haushalten, das ist für uns die oberste Prämisse, denn ich will unseren Kindern und Enkelkindern keine Hypotheken hinterlassen, sondern Chancen für die Zukunft“, so Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer.Die Ausgangslage ist bekanntlich kritisch: Hätte man sich jetzt nicht auf den Weg der Konsolidierung verständigt, hätte die Steiermark 2020 mit einem Schuldenberg von 5,9 Milliarden Euro zu rechnen. Von Seiten des Bundes – Stichwort Stabilitätspakt – und der Ratingagentur "Standard & Poors" wurde der Steiermark bereits die Rute ins Fenster gestellt. In der letzten Bewertung ist unser Bundesland mit einem „AA Rating mit negativem Ausblick" davon gekommen. Was eine weitere Abstufung zu bedeuten hätte, lesen Sie im ausführlichen Interview von Finanzlandesrat Anton Lang mit meinbezirk.at.Die Konsolidierung soll allein ausgabenseitig passieren. Und: "Dabei sorgen wir für sozialen Halt und dafür, dass niemand zurückfällt", erklärt Landeshauptmann-Vize Michael Schickhofer. Bei der Mindestsicherung und bei der Flüchtlingshilfe sinken zwar die Ausgaben. Diese seien laut Soziallandesrätin Doris Kampus nicht auf Kürzungen zurückzuführen, sondern darauf, dass "mehr als 1.000 Menschen, die 2017 die Mindestsicherung bezogen haben, nun in einem Beschäftigungsverhältnis sind". Die Zahl der noch unterzubringenden Flüchtlinge sinke ebenfalls.Personal- und Gesundheitslandesrat Christopher Drexler wiederum sprach sich für eine "Effizienzsteigerung im Gesundeheitsbereich aus, allerdings nicht auf Kosten der Patienten". Auch bei den Gehaltsabschlüssen sei "Zurückhaltung" geboten.

Noch heuer Budgetbeschluss

Am 11. Oktober soll der am Donnerstag präsentierte Budgetentwurf nach Aufbereitung der Detailzahlen dem Landtag Steiermark übermittelt werden. In der Landtagssitzung am 23. Oktober 2018 wird Finanzlandesrat Anton Lang die Budgetrede halten. Der Budgetlandtag selbst und die Beschlussfassung über den Budgetentwurf sollen noch im Dezember 2018 erfolgen.„Ab dem Jahr 2021 soll erstmals ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden. Zu diesem Zweck ist es gegenüber der Planrechnung bei ausgabenseitiger Fortschreibung notwendig, im Jahr 2019 176 Millionen Euro und im Jahr 2020 231 Millionen Euro zu konsolidieren. Sparen an den richtigen Stellen ist notwendig, wir wollen das Land aber keinesfalls zu Tode sparen", so Finanzlandesrat Anton Lang.Für die Landesbudgets 2019/20 hat sich die Landesregierung konkret auf nachstehende Eckpunkte verständigt:-> Die Konsolidierung erfolgt ausschließlich ausgabenseitig, es werden keine neuen Steuern und Belastungen für die Bevölkerung eingeführt.-> Sämtliche Konsolidierungen sind nachhaltig, Maßnahmen mit bloßen Einmaleffekten werden nicht umgesetzt.-> Bei jenen Aufgabenfeldern des Landes, welche die größten Budgetvolumina binden, werden nachhaltige strukturelle Maßnahmen gesetzt, um eine Kostendämpfung sicherzustellen.-> Sämtliche Ressorts leisten im Sinne einer ausgewogenen Verteilung der Lasten nach Maßgabe der jeweiligen Finanzkraft einen Beitrag zur Konsolidierung.-> Die positive konjunkturelle Entwicklung führt zu einem Steigen der dem Land Steiermark zustehenden Ertragsanteile und erleichtert die Erreichung der Budgetziele.-> Bei einem Budgetvolumen des Landes von insgesamt rund 5,9 Milliarden Euro sind die geplanten Konsolidierungen somit realisierbar, ohne dass es zu drastischen Einsparungen kommt. Hier geht es zu detaillierten Infos.