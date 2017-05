LH-Vize Michael Schickhofer: "Den Menschen geht die Bürokratie auf die Nerven"

09.05.2017, 09:32 Uhr

Steirischer SPÖ-Politiker verteidigt seinen Entwurf einer einheitlichen Gesetzgebung.

Es war ein mutiger Schritt – der steirische SPÖ-Chef Michael Schickhofer präsentierte Ende vergangener Woche seine Österreich-Reform, kurz und knapp, die Idee dahinter: Eindämmung der (neunfachen) Gesetzesflut, Schaffung eines "Generallandtags" als neue gestzgebende Einheit, im Gegenzug Abschaffung des – längst als unnötig erkannten – Bundesrats.Der Aufschrei quer durch Österreich war enorm, vor allem die schwarzen Landeshauptleute rückten kollektiv zur Abwehr aus, auch Schickhofers rote Kollegen agierten eher zurückhaltend.

"Klammern an Ämter und Macht"

Starke Kräfte bündeln

Für Schickhofer eine durchaus nachvollziehbare Reaktion, er hält dagegen: „Den Menschen geht die Bürokratie so auf den Wecker, dass wir dringendsten Handlungsbedarf haben. Dass so manche Bürokraten und auch Mikl-Leitner und Co. dagegen sind, ist klar. Die klammern sich an Ämter und Macht", teilt er ganz ordentlich aus, wohl auch in Richtung "Zukunftspartner" Hermann Schützenhöfer, dessen Bestreben in den letzten Jahren (Stichwort Steuerhoheit in Bundesländern) eher in die Gegenrichtung gelaufen ist.Dennoch ist Schickhofer überzeugt: "Wir brauchen eine Generalüberholung des Systems, das viel zu kompliziert ist. Service und Motivation für die Menschen müssen im Mittelpunkt stehen, nicht Privilegien für ein paar Einzelne. Ich werde hier nicht locker lassen, es muss einfacher werden für die Menschen."In diesem Sinn will er jetzt weiterkämpfen: „Der Kampf gegen die Bürokratie ist ein harter, denn Bürokraten haben wir hierzulande sehr viele." Er wolle die "Erneuerungskräfte" zusammenholen, so hätten sich neben Franz Fiedler, dem „Vater“ des Österreich-Konvents von der Industrie bis zu Arbeitnehmervertretern viele maßgebliche Kräfte für eine Modernisierung unseres Landes ausgesprochen.