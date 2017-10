Nationalratswahl 2017: ÖVP und FPÖ kämpfen in der Steiermark um Platz 1

15.10.2017, 17:14 Uhr

Die Steiermark hat gewählt: SPÖ verliert, Junge Generation fordert Gang in die Opposition.



"SPÖ soll in die Opposition gehen"

Erste Reaktionen auf der Wahlergebnis gibt es auch bereits: Während Mario Kunasek den Kampf um den steirischen Landeshauptmannsessel ausruft, ist die SPÖ am harten Boden der Realität gelandet.Der Landeschef der Jungen Generation, Mustafa Durmus, fordert daher, dass die SPÖ in die Opposition gehen soll. "Christian Kern soll als Oppositionschef weiterarbeiten. " Keinesfalls solle man mit der VP weiterregieren oder eine blau-rote Zusammenarbeit anstreben, so der JG-Chef.Parteichef Michael Schickhoger plädiert zwar dafür, mit allen Parteien Gespräche zu führen, aber: "Es sieht danach aus, dass wir den Gang in die Opposition antreten werden.

FPÖ und ÖVP an der Spitze



Grüne verlieren massiv



Nationalratswahl 2017 : Wahlergebnis der Steiermark



Ihr Browser kann leider die Ergebnisse der Nationalratswahl 2017 nicht anzeigen!

Sie können die eingebettete Seite über den folgenden Link aufrufen: https://wahl.meinbezirk.at/nr2017/60000.html

Die Steiermark war schon bei der letzten Nationalratswahl 2013 speziell: Gegen den Bundestrend wurde die grüne Mark blau eingefärbt – die FPÖ hatte mit 24,1 Prozent die Nase vorne, dahinter kamen SPÖ (23,8) und die ÖVP (20,9) zu liegen. Eine ordentliche Ohrfeige für die damaligen "Reformpartner".Nun: Auch die "Zukunftspartner" müssen die blaue Stärke zur Kenntnis nehmen. Nach dem derzeitigen Auszählungssstand (keine Hochrechnung!) liegen die FPÖ mit 33,2 Prozent und ÖVP (32,8 Prozent) Kopf an Kopf, dahinter stagniert die SPÖ (23,9 Prozent).Ganz bitter dürfte der Wahltag für die Grünen enden: Derzeit liegen sie gerade einmal bei xx Prozent. Damit scheint man sich im Bundestrend zu befinden, diese Wahl könnte also für Lunacek und Co. ziemlich schief gehen, möglichweise schaffen sie es nicht in den Nationalrat.Zu den anderen Parteien: Die Neos verzeichnen 3,7 Prozent, Peter Pilz kommt auf 2,7 Prozent, die KPÖ schafft 0,6 Prozent (derzeitiger Auszählungsstand).>> Gesamtergebnis Österreich >> Themenseite NR-Wahl 2017 >> Wahlergebnis Graz und Graz Umgebung >> Wahlergebnis der Obersteiermark >> Wahlergebnis Voitsberg >> Wahlergebnis Deutschlandsberg >> Wahlergebnis Leibnitz >> Wahlergebnis Südoststeiermark