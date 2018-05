07.05.2018, 09:56 Uhr

Noch eine Woche bis zum großen WOCHE E-Businessmarathon 2018. Am 17. Mai 2018 ist es endlich wieder soweit.

Der WOCHE E-Businessmarathon am Gelände des Schwarzl-Freizeitzentrums in Premstätten geht in die 18. Runde. Offizieller Start des Laufes ist um 18.00 Uhr. Die Zeitnehmung erfolgt bis 20.30 Uhr.