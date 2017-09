Expertentipp der Fa. MetCon Planungs- und Consulting GmbH in Admont

28.09.2017, 10:36 Uhr

Jetzt ist die richtige Zeit, wo ein Häuslbauer seine Pläne für das nächste Jahr schmiedet. Was man dabei beachten sollte, um sein Traumhaus zu realisieren, das wissen die Planerganz genau.Die Wahl des richtigen Grundstückes ist für den Hausbau die erste bedeutende Entscheidung. Nicht jedes Haus darf nämlich auf jedem Grundstück gebaut werden. Gute Erreichbarkeit, Bodenverhältnisse und Ausrichtung des Bauplatzes sind erheblich. Daher ist rechtzeitig ein qualifzierter Planer einzubeziehen. Weitere Fragen sind zu bedenken: Soll das Haus in Holz- oder Ziegelmassiv-Bauweise ausgeführt werden? Welche Heizung ist auf Dauer die richtige und kostengünstigste? Welche Fenster- und Beschattungssystemegibt es? Und soll das Gebäude unterkellert werden? Alles Themen, die im Vorhinein geklärt werden müssen – und bei denen der Experte die richtigen Antworten weiß. Den Kunden zufrieden zu stellen, indem man ihm sein Traumhaus in bester Qualität zum bestmöglichen Preis baut. Ihm bei Entscheidungen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen, damit das wichtige Projekt gelingt.

Für den Bauherrn ist es oft schwierig, Angebote miteinander zu vergleichen. Die meisten benötigen hinterher noch zusätzliches Kapital, weil der Kunde am Beginn der Planung noch nicht alle Wahlmöglichkeiten der Ausführung wusste. Der Planer erstellt mit dem Kundendie Bauverträge und überwacht und koordiniert alle Gewerke während der Bauzeit, damit dasBauvorhaben qualitativ hochwertig und zeitgerecht fertig gestellt wird.Beim Experten gibt es keine Überraschungen, sondern finanzielle Klarheiten und eine hochwertige Ausführung. Er garantiert einen reibungslosen Ablauf von der Planung bis zum Abschluss des Projektes.