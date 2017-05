Wenn Engel einrichten: Angel Design aus Gnas

11.05.2017, 14:51 Uhr

Angelika Deisl-Gießauf bietet für ihre Kunden und Kundinnen alles an, was diese für ihren perfekten Wohntraum brauchen: In eigener Werkstatt fertigt sie Vorhänge, Vertikaljalousien, Plissees und Wintergartenbeschattung. Außenjalousien und Insektenschutz werden jedem Fenster individuell angepasst.

Wer mag, kann sich den gesamten Wohnbereich gestalten lassen. Als Raumausstatterin und Innenarchitektin ist Deisl-Gießauf die richtige Ansprechpartnerin. Quasi von "Kopf bis Fuß" kümmert sich Angel Design um Ihre Innenräume: Lampen und Leuchten, Teppiche und Läufer, Polster und Decken – egal ob Ihre Wünsche groß oder klein sind, Angelika Deisl-Gießauf hat für jeden Geschmack die besten Ideen. Um die "gröberen" Arbeiten kümmern sich die Partnertischlereien, mit denen Deisl-Gießauf eine lange und fruchtbare Zusammenarbeit verbindet. So erhalten Sie alles aus einer Hand – und sind rundum sorglos eingerichtet.Neben den Näharbeiten bietet Angel Design auch Stoffe als Meterware an – das Programm reicht von leichten Baumwollstoffen bis zu schwerer Möbelware. Zusätzlich findet man Accessoires zur Vorhanggestaltung und viele andere schöne Dinge, die das Zuhause wohnlich machen. Auch zum Verschenken eignet sich vieles!Angel DesignAngelika Deisl-GießaufEbersdorf 558342 GnasTel. 0664/4604624E-Mail: angel-design@aon.at