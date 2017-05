FPÖ fordert Transparenz bei Gemeindeförderung

11.05.2017, 12:52 Uhr

FPÖ Tirol will Kärntner Modell für die Bedarfszuweisungen des Landes

TIROL. "Für Transparenz werden wir sorgen, wir stellen alle Bedarfszuweisungen und die Landesumlagen aller Gemeinden in Tirol von 2013 bis heute auf unsere Homepage, um endlich die Leute zu informieren, wie das Land die Mittel vergibt", sagte Tirols FPÖ-Landesobmann Markus Abwerzger. Die Intransparenz bei der Vergabe von Landesmitteln ist der FPÖ – aber auch dem Rechnungshof – ein Dorn im Auge. "Auch die Grünen in der Regierung haben es nicht zustande gebracht, hier für die Veröffentlichung der Zahlen zu sorgen", sagt Abwerzger.FPÖ Nationalrat Gerald Hauser will das Kärntner Modell für Tirol zum Grundsatz machen. "Die Kärntner Gemeinden haben die geringste Prokopf-Verschuldung in Österreich, die Bedarfszuweisungen werden objektiviert und auch durch Schwerpunkte transparent vergeben. Dadurch wird die Verteilung der Gelder auch nicht politisch motiviert und die Gemeinden können im Voraus planen, welche Zahlungen zu erwarten sind", ist sich Hauser sicher.Die FPÖ Tirol fordert die Einführung eines Transparenzportals und will auch die gut wirtschaftenden Kommunen durch Bonuszuweisungen belohnen. "Wir wollen freie Gemeinden und keine Bittsteller", sagt Abwerzger, der diese Forderung im Falle einer Regierungsbeteiligung der FPÖ nach der Landtagswahl umsetzen will.Die Zahlen der Gemeindeförderungen für Tirol finden Sie in Kürze hier: