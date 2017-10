17.10.2017, 16:54 Uhr

Kurzes Wien-Gastspiel ist zu Ende.

TIROL. Nach der Heutigen Krisensitzung des Grünen Bundesvorstandes ist es Gewissheit. Ingrid Felipe wird nach etwas mehr als drei Monaten die Grüne Bundessprecherin zurücklegen. Felipe will sich laut TT wieder ganz auf Tirol konzentrieren. Für sie sei die schwierige Mission gescheitert.In einer ersten Reaktion fordert FPÖ-Chef Markus Abwerzger auch den Rücktritt von Felipe in Tirol. "Angesichts des Transitdebakels hat sie auch in Tirol versagt", so Abwerzger.