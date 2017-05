ÖVP-Chef LH Platter: "Zeit für neue Wege"

15.05.2017, 07:30 Uhr

ÖVP stellt sich komplett neu auf - volle Unterstützung für neuen geschäftsführenden Obmann Sebastian Kurz

TIROL. Beim Bundesparteivorstand in Wien wurden in der ÖVP die Weichen in Richtung Zukunft gestellt. „Wem die Volkspartei am Herzen liegt, der muss sie verändern. Einfach wieder ein paar Köpfe auszutauschen, wäre bei weitem zu wenig gewesen. Wir haben uns deshalb heute dafür ausgesprochen, die Partei von Grund auf zu erneuern und sie offener und bürgernäher zu machen. Sebastian Kurz, den wir heute einstimmig zum neuen geschäftsführenden Obmann und Kanzlerkandidaten gewählt haben, ist der richtige Mann, um diese Reformen umzusetzen und die Volkspartei fit für die Zukunft zu machen. Mit ihm haben wir jemanden an der Spitze, der wie kein zweiter für einen neuen politischen Stil steht. Ein Macher und Entscheider, der bereits in der Vergangenheit vielfach bewiesen hat, dass er sich auch bei Gegenwind nicht verbiegen lässt und tut, was notwendig ist“, steht Tirols Landeshauptmann Günther Platter voll und ganz hinter Kanzlerkandidat Sebastian Kurz.Für ihn, so Platter, sei klar: „Wer Verantwortung trägt, muss auch die entsprechende Handlungsfreiheit haben, um aktiv gestalten und Entscheidungen treffen zu können. Es ist deshalb gut und richtig, dass wir heute die notwendigen Beschlüsse gefasst haben, um Sebastian Kurz den Gestaltungsspielraum zu geben, den er braucht, um Blockade und Stillstand ein für alle Mal zu überwinden.“Volle Unterstützung gibt es von Platter zudem dafür, dass Vorzugsstimmen zukünftig wesentlich mehr Gewicht eingeräumt und Direktwahlelemente gestärkt werden. Eine Forderung, die auch er bereits vielfach erhoben hat. „Jeder, der unser Land positiv verändern möchte, unabhängig ob er Parteimitglied ist oder nicht, ist herzlich willkommen. Die neue Volkspartei mit Sebastian Kurz steht für Offenheit und Erneuerung. Es ist Zeit für neue Wege“, so Tirols Landeshauptmann Günther Platter abschließend.

