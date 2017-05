Tirols LH und ÖVP-Chef Günther Platter auch für Neuwahlen

12.05.2017, 12:50 Uhr

So weitermachen ist keine Option!

In einer ersten Stellungnahme am, Rand der Landeshauptleutekonferenz in Alpbach zur Rede von Außenminister Kurz meinte LH Günther Platter: „Sebastian Kurz ist ein Mann klarer Worte, das hat er auch heute wieder bewiesen. Einer, der auch unpopuläre Dinge beim Namen nennt. Ich glaube, dass es besonders auch diese Geradlinigkeit und Ehrlichkeit ist, die die Menschen an ihm so schätzen und die ihn auszeichnen. Sebastian Kurz hat Recht, wenn er sagt, dass es nicht ausreicht, einfach wieder die Köpfe auszutauschen. So weitermachen wie bisher ist keine Option und wäre auch nicht ehrlich gegenüber den Menschen. Österreich braucht einen richtigen Neustart, nicht nur einen auf dem Papier. Es wäre deshalb anständig und sinnvoll, den Menschen die Möglichkeit zu geben, die Politik in Österreich neu zu ordnen."