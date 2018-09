Gold für das Innsbrucker Kletterass: Jakob schubert

10.09.2018, 09:51 Uhr

Adam Ondra (CZE), der die gleiche Höhe erreichte, musste sich aufgrund des Halbfinalergebnisses mit Silber zufriedengeben. Alexander Megos (GER) holte Bronze.Vor ausverkauften Rängen ging es in der Olympiaworld um den WM-Titel im Vorstieg der Herren. Nach dem hochspannenden Finale der Damen am Vortag waren die Erwartungen hoch. Die Zuschauer wurden nicht enttäuscht. 10 Finalisten duellierten sich in einer extrem schwierigen Route.

Jakob Schubert zeigt sein Können und holt Gold

Jakob Schubert klettere souverän in die erste Schlüsselstelle. Dort fand er nicht die optimale Methode, nutzte jedoch seine außergewöhnliche Körperspannung, um die Stelle zu meistern. Danach legten die Schwierigkeiten noch einmal merklich zu. Der Innsbrucker stürzte am gleichen Griff wie Adam Ondra, womit er aufgrund des besseren Halbfinalergebnisses auf Zwischenrang 1 lag. Der Halbfinalführende Domen Skofic stürzte früher als der Lokalmatador und musste sich mit Rang 5 zufriedengeben. Damit war Jakob Schubert Gold sicher. Der Innsbrucker war im Anschluss überglücklich: "Ich kann es noch gar nicht fassen. Es war unglaublich bei dieser Wahnsinnsstimmung zu klettern. Die Nervosität von den Vorrunden war wie weggeblasen. Schon in der unteren Hälfte der Route war es haarscharf. Durch das gute Training hatte ich genug Kraftreserven, um mich danach weiter rauf zu fighten. Ich kann es gar nicht glauben. Das war ein Traum, der ist jetzt in Erfüllung gegangen."Der WM-Titel bedeutet die (zwischenzeitiche) Krönung einer außergewöhnlichen Karriere. Mit 21 Weltcupsiegen und nunmehr zwei Weltmeistertiteln gehört Schubert zu den erfolgreichsten Sportkletterern aller Zeiten.