Beim Wandern entdeckt sie die besten Motive – #einfachnäherdran

23.04.2017, 00:30 Uhr

Christa Posch hat die Leidenschaft zum Fotografieren vor gar nicht allzu langer Zeit entdeckt: Bei einem Wandertag mit anderen Regionauten hat sie die Lust gepackt, die schönsten Momente in Bildern festzuhalten.

Christa PoschJuli 2016Ottakring, Wien"Ein Foto ist ein Rückfahrticket zu einem Moment, der sonst weg wäre"Als Fotografin hat Christa ein Auge fürs Detail: "Eine Leidenschaft von mir sind Makroaufnahmen von Blumen und Insekten", erzählt sie. Die Motive findet sie vor allem im eigenen Garten, es zieht Christa aber auch regelmäßig auf die nahe gelegenen Steinhofgründe. "Auf den Wiesen gibt es immer genügend Krabbeltiere zu sehen", schmunzelt sie. Natürlich wird auch sonst viel fotografiert. "Eine besondere Anziehung haben für mich Burgen und Schlösser und so kommt es, das ich mir schon vor einer Fahrt in den Urlaub heraussuche was ich mir am Weg dorthin ansehen könnte", erzählt Christa. Ihre Bilder lädt sie auf Facebook und auf meinbezirk.at hoch. "Natürlich freut man sich dann über lobende Kommentare und besonders, wenn ein Foto in der Zeitung veröffentlicht wird!"

