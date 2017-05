Mit der Fotografie das Leben bewusst genießen – #einfachnäherdran

12.05.2017, 00:30 Uhr

Ottilie Ebner ist fast täglich in der Nähe des Donaukanals unterwegs, um Kraft und Energie zu tanken. Fotografieren bedeutet für sie, mit Liebe zu sehen und sich in die Natur fallen zu lassen.

Ottilie EbnerNovember 2010Brigittenau, Wien"Fühle jeden schönen Moment, mach ihn so schön, dass Du ihn niemals vergessen möchtest! Liebe dein Leben, dann liebt es dich!"Ottilie Ebner wurde in Orth an der Donau geboren, wo sie laut eigenen Angaben eine unbeschreiblich schöne Kindheit erleben durfte und das Gefühl der unbegrenzten Freiheit und die Liebe zur Natur – besonders zum Wasser – fühlen und spüren konnte. "Ich habe mir diese Freiheit bis zum heutigen Tag erhalten", erzählt sie. Die Fotografie fesselte Ottilie schon immer. "Begonnen habe ich mit einer Digitalkamera, ein Geschenk meiner Söhne, und von da an war meine Leidenschaft ungebremst", erinnert sie sich. "Durch die Nähe des Donaukanals, der Donau sowie der Donauinsel und der wunderbaren Parks bin ich fast täglich mit meinem Rad unterwegs. Dabei tanke ich Kraft und Energie und entspanne mich gleichzeitig. Das Zauberwort für mich heißt, sich in die Natur fallen zu lassen!", erzählt Ottilie. "Niemand kann das Schönste besitzen, das es auf Erden gibt – aber wir können es bewusst genießen", gibt sie zu bedenken. Für Ottilie ist fotografieren "wie schreiben mit Licht, wie musizieren mit Farbtönen, wie malen mit Zeit und sehen mit Liebe."

