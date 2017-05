Saison-Auftakt in Kärnten feel good Boutique Hotel Egger startet in den Frühling. Wir verlosen 2 Nächte für 2 Personen!

02.05.2017, 12:37 Uhr

Das bereits seit Jänner geöffnete 4* feel good Boutique Hotel Egger läutet den Frühlingsbeginn ein: Mit der Inbetriebnahme des beheizten Outdoor-Pools in der Karwoche stehen für Gäste nun alle Wellness- und Wohlfühlmöglichkeiten bereit. Um die ersten Sonnenstrahlen und wärmeren Temperaturen optimal nutzen zu können, sind sowohl sportlicher Aktivurlaub als auch relaxter Badeaufenthalt Teil der Agenda des eigentümergeführten Boutique Hotels. Begeisterte Sportler können u. a. mit Rad- und Wanderwegen rund um den Wörthersee, gepflegten Golfplätzen in Hotelnähe sowie dem hauseigenen Tennisplatz energiegeladen in den Frühling starten.

(Wien/Krumpendorf) – feel good im Frühling: Direkt am Nordufer des Wörthersees gelegen, zählt das 4* feel good Boutique Hotel Egger zu den Top-Adressen für jene, die neben Entspannung und Revitalisierung auch den gewissen Lifestyle-Faktor suchen. Das beliebte Kärntner All-Suite-Hotel kann auch auf Grund der fast durchgehenden Öffnung in den Wintermonaten eine positive Bilanz für das Jahr 2016 ziehen.

Lifestyle- und Aktivurlaub

Wir verlosen 2 Nächte für 2 Personen

„Mein Team und ich freuen uns schon sehr auf die Sommersaison, die wir mit der Pooleröffnung eingeläutet haben. Es warten einige attraktive Angebote und Neuerungen, wie z. B. die ‚Wörthersee Plus Card‘ sowie das erweitere Angebot für Massagen und Schmerztherapie auf unsere Gäste“, so Direktor Gerald Egger.Neben hochwertiger Ausstattung und modernem, chicen Design punktet das feel good Boutique Hotel Egger mit einem exklusiven Fitness- und Spa-Bereich, beheiztem Outdoor-Pool sowie eigenem Badestrand. Insgesamt stehen 24 komfortable Suiten für die Gäste des Hotels bereit, die mit Farbharmonie und natürlichen Materialien zu beeindrucken wissen. Eine Fülle an Ausflugszielen und Sportaktivitäten in der Region Krumpendorf runden das Angebot für Aktivurlauber ab – für Seelenbaumler bietet die geräumige Gartenanlage des feel good Hotels einen gemütlichen Rückzugsort. Neu im Programm ist das „Wake the Lake–Springtime am Wörthersee“ Angebot, welches die attraktive „Wörthersee Plus Card“ mit rund 150 Ermäßigungen enthält.Das im Juli 2013 eröffnete feel good Boutique Hotel Egger in Krumpendorf ist in nur acht Kilometern von Klagenfurt aus zu erreichen. Direkt am Nordufer des Wörthersees gelegen, beeindruckt das inhabergeführte Boutique-Hotel mit 24 Suiten, welche alle zum See ausgerichtet sind. Den Gästen stehen der eigene Badestrand, der beheizte Outdoor-Pool sowie sämtliche Wellness- und Fitnessmöglichkeiten für einen entspannten Urlaub zur Verfügung. Diverse sportliche, kulturelle und kulinarische Highlights sowie Freizeitaktivitäten in unmittelbarer Hotelnähe runden das Angebot ab. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.feel-good-hotel.at - Frühstück, Zugang zum Spa-Bereich/Fitnessraum, beheizter Outdoor-Pool sowie privater Seezugang inklusive- Behandlungen, wie z.B. Massagen, sind mit Zusatzkosten verbunden- Gültig für die Vor- und Nachsaison- Anreise: Montag bis Donnerstag- Keine Barablöse möglich