Wohin in Wien? 23 leiwande Termine aus 23 Bezirken

14.09.2018, 09:58 Uhr

Welche Events und Feste stehen von 14. bis 16. September auf dem Programm? Diese Frage wird mit unserer leiwanden Liste mit leiwanden Terminen beantwortet.

WIEN. Langsam wird es für alle spürbar: Es wird Herbst in Wien. Trotz warmer Temperaturen schließen am Sonntag die Wiener Bäder für diese Saison ihre Pforten. Doch das Wetter lädt dazu ein, mal wieder die Stadtwanderwege zu besuchen oder sich zuhause zu verkriechen. Wem das zu langweilig ist, für den haben wir das optimale Alternativprogramm zusammengestellt.In den Grätzelnavis der bz-Wiener Bezirkszeitung sammeln wir jede Woche zahlreiche leiwande Termine aus allen Bezirken. Das sind die Highlights für’s Wochenende in ganz Wien. Jetzt muss nur noch das Wetter halten!

Events von 14. bis 16. September in allen Wiener Bezirken:

BabenbergerstraßeAm Samstag, 15. September und Sonntag, 16. September, ab 10 UhrGemeinsam Rad fahren, die Stadt zu Fuß entdecken, alles über Öffis lernen: All das bietet die Europäische Mobilitätswoche. Highlight ist das „Streetlife Festival“. Am Samstag, 15. September und Sonntag, 16. September gibt's dort Kunst-, Musik- und Kinderprogramm. Nähere Infos: www.mobilitaetswoche.wien.gv.at Taborstraße/KarmeliterplatzAm Freitag, 14. September, und Samstag, 15. September, 8–18 UhrIn der Taborstraße und am Karmeliterplatz ist wieder Flohmarkt angesagt. Neben Angeboten von Fachgeschäften und privaten Ausstellern lassen Einzelstücke von Künstlern die Sammlerherzen höher schlagen. Mehr Infos: www.shopinsel02.at Ghegastraße 1Samstag, 15. September, 19 UhrGemeinsam mit den Hoch- und Deutschmeistern IR4 veranstalten die Damen des Sanct Georgs-Orden ein Benefizkonzert im Heeresgeschichtlichen Museum. Das Galakonzert bietet sowohl Walzer und Polkas als auch Ausschnitte aus Operetten und Opern. Es findet am Samstag, 15. September, um 19 Uhr statt. Tickets kosten 35 Euro. Infos: www.hgm.at Kreuzherrengasse 1Freitag, 14. September, ab 20:15 UhrSeine ganz eigene Interpretation liefert das "Orchester 1756" von "Die vier Jahreszeiten". Zu hören gibt’s das berühmte Violinkonzert von Vivaldi am Freitag, 14. September, ab 20:15 Uhr in der Karlskirche. Tickets ab 27 Euro. Infos und Reservierung: 0662/828 69 50.Zentagasse 38Freitag, 14. September, 18 UhrChristine Reifenberger zeichnet sich durch die einzigartige Verbindung von reiner Malerei und Naturbezug aus. Die Vernissage zu "Schatten, Stein und Wind" findet am Freitag, 14. September, im sehsaal – Verein zur Förderung experimenteller Raumkunst – statt. Beginn: 18 Uhr. Eintritt frei. Infos: www.sehsaal.at Hofmühlgasse 21Sonntag, 16. September, ab 13 Uhr"Momos" sind Teigtaschen, mit den verschiedensten Füllungen, aus der nepalesischen Küche. Wie man die Köstlichkeit selber zubereitet, kann man am Sonntag, 16. September, ab 13 Uhr, beim Workshop im Restaurant "Yak+Yeti" lernen.Preis: 29 Euro.Voranmeldung per E-Mail an yak&yeti@gmx.atSpittelberggasse 10Sonntag, 16. September, um 11 UhrDer kleine Bär will ein Zirkusfest veranstalten. Unterstützung bekommt er aber von niemanden. Wird er es alleine trotzdem schaffen? Das erfährt man am Sonntag, 16. September, um 11 Uhr im Theater am Spittelberg. Für Kinder ab 3 Jahren.Preis: 8 Euro.Weitere Infos unter 01/ 526 13 85.Schmidgasse 18Sonntag, 16. September, ab 10 UhrDen Sommer über war es ruhig im Bezirksmuseum Josefstadt, doch jetzt spielt hier wieder die Musik! Das interaktive Kinderkonzert "Klassik Cool" für Kinder zwischen 2 und 6 Jahren findet am Sonntag, 16. September, ab 10 Uhr statt.Karten um 11 Euro kann man unter office@grossundklein.info reservieren.Sechsschimmelgasse 14Freitag, 14. September, 19 UhrEine Galerie ist ein Ort für verschiedene Formen der Kunst. Am , lädt die Sechsschimmelgalerie zum Musikabend ein. Virtuosin Edda Kasamas spielt um 19 Uhr auf ihrer Sologitarre.Der Eintritt ist frei.Anmeldung unter office@sechsschimmelgalerie.com oder 0664 1432022Sissy-Löwinger-Weg 7Freitag, 14. September ab 12.30 Uhr & Samstag 15. September ab 10 UhrAm Freitag, 14. September, von 12.30 bis 18 Uhr und Samstag, 15. September, von 10 bis 17 Uhr kann das Sonnwendviertel kennengelernt werden. Mit geführten Touren, Ausstellungen, Marktplatz, Mitmachstationen und Kinderprogramm ist für kostenlose Unterhaltung und Infos gesorgt. Infos: www.gbstern.at , das vollständige Programm finden Sie hier. Otmar-Brix-Gasse 1Freitag, 14. September, um 14 Uhr bis Sonntag, 16. September, um 19 UhrDas Mittelalter hält von Freitag, 14. September, um 14 Uhr bis Sonntag, 16. September, um 19 Uhr Einzug im Schloss Neugebäude. Bei freiem Eintritt werden Ritterschaukämpfe, Gaukler, Jongleure, Feuerspektakel, Bogenschießen und Kinderprogramm geboten.Mehr Infos unter: www.schlossneugebaeude.at Längenfeldgasse 13-15Sonntag, 16. September, 10 bis 16 UhrDie Berufsschule Längenfeldgasse wird am Sonntag, 16. September, wieder zum Mekka für Comic- und Filmfans. Von 10 bis 16 Uhr bieten Aussteller aus dem In- und Ausland ihre Schätze zum Verkauf an. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder bis zwölf Jahre gratis.Infos unter: www.comicfilm.at HügelparkSonntag, 16. September, ab 10 UhrDas Hügelparkfest des Club 13 findet am Sonntag, 16. September, statt. Von 10 bis 17 Uhr können Kinder an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen oder durch den größten Spielzeugflohmarkt seiner Art spazieren.Achtung: Bei Schlechtwetter findet das Fest am Sonntag, 23. September statt.Infos: information@club13.euBreitenseer Straße 39Samstag, 15. September, 20 UhrAlle Liebhaber von stilechtem und authentischem Blues sollten diesen Termin nicht verpassen: Die Wiener Bluesband "Low Down Dogs" spielt am Samstag, 15. September, ein feines Konzert im "Bebop". Um 20 Uhr geht’s los. Eintritt frei! Mehr Infos gibt es im Internet auf www.bebop-daslokal.at Wurmsergasse 42Freitag, 14. September, 18.30 UhrManuel Thalhammer, Publikumspreisgewinner beim 31. Grazer Kleinkunstvogel 2017, gastiert am Freitag, 14. September, im Kulturverein Tschocherl. In seinem Programm "Lehrer ohne Klasse" entführt er in die Welt der Pädagogik. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten gibt es für 16 Euro an der Abendkassa. Infos: www.tschocherl.at Brunnengasse 71Freitag, 14. September, ab 19 Uhr & Samstag, 15. September, ab 14 UhrDie IG Kaufleute Brunnenviertel veranstaltet am Freitag, 14. September, ab 19 Uhr und am Samstag, 15. September, ab 14 Uhr ein Herbstfest. In der Brunnenpassage wird zu Konzerten von Billy & Johnny sowie dem Brunnenchor ausgelassen gefeiert. Das ganze Programm gibt es auf www.brunnenpassage.at Veronikagasse 24Samstag, 15. September, 20.15 UhrDer Kulturverein Vronihof startet eine neue Trashfilmreihe. Den Anfang macht der mittlerweile legendäre Film "Plan 9 from Outer Space", einer der Klassiker des Genres. Am Samstag, 15. September, um 20.15 Uhr ist es so weit. Der Eintritt ist frei!Infos auch auf www.vronihof.at Türkenschanzpark: Eingang Ecke Dänenstraße/Peter-Jordan-StraßeSonntag, 26. September, ab 9 UhrAm 16. September findet der 5. Vienna Charity Runs im Türkenschanzpark in Wien statt. Jeder Teilnehmer kann im Zeitraum von 9:00 bis 15:00 Uhr jederzeit beliebig viele Runden laufend, gehend oder walkend absolvieren. Die Spenden gehen an das Kinderhospiz Sterntalerof.Anmeldung unter: https://anmeldung.vienna-charityrun.at/ ObkirchergasseSamstag, 15. September, ab 8 UhrAm Samstag, 15. September, feiert der Flohmarkt in der Obkirchergasse sein 50. Jubiläum. Rund 400 Marktstände laden zwischen 8 und 18 Uhr zum Stöbern ein. Weiters gibt es ein Kinderprogramm mit Zauberclown Poppo sowie jede Menge kulinarische Köstlichkeiten. Der Eintritt ist frei!Infos: 0664/4578082.Mortarapark/PasettistraßeFreitag, 14. September, 15 UhrAm Freitag, 14. September, führt eine geführte Radtour mit vielen Informationen durch das Nordwestbahnhof- und Norbahnhofareal. Die Tour dauert zwei Stunden und ist kostenfrei.Treffpunkt ist um 15 Uhr beim Mortarapark, Ecke Pasettistraße.Eine Anmeldung unter radtour@wien-event.at ist erforderlich.Stammersdorfer Straße 35Samstag, 15. September, ab 10 Uhr & Sonntag, 16. September, ab 10.30 UhrOb Bücher, Spielsachen oder das Teeservice der Oma: Am Samstag, 15. September, und Sonntag, 16. September, kann man in der Stammersdorfer Pfarre auf Schnäppchenjagd gehen. Öffnungszeiten: Samstag, 10 bis 18 Uhr, und Sonntag, 10.30 bis 17 Uhr. Mit dem Reinerlös werden die Gebäude der Pfarre renoviert.Bernoullistraße 1Freitag, 14. September, 17.30 UhrDer 1. Wiener Gemeindebauchor, der bereits Auftritte im Burgtheater sowie im Rathaus hatte, feiert 10-jähriges Jubiläum. Der Chor gibt am Freitag, 14. September, um 17.30 Uhr beim Jubiläumskonzert in der VHS Donaustadt die Highlights aus zehn Jahren zum Besten. Der Eintritt ist kostenlos.Friedensstraße 6Freitag, 14. September, 16 UhrBei der Maurer Heimatrunde am Freitag, 14. September, zeigt Karl Stachl schöne Grabstätten und Grabmäler von einstigen Prominenten. Die kostenlose Führung beginnt um 16 Uhr. Treffpunkt ist beim Haupteingang des Maurer Friedhofs.Es ist keine Anmeldung erforderlich.Infos: 0664/120 73 20