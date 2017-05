Angelika Niedetzkys Kleiderschrank: Hauptsache bunt

03.05.2017, 16:29 Uhr

Quirlig und energiegeladen - so kennt man Angelika Niedetzky von der Bühne und den Fernsehschirmen. Ebenso fröhlich präsentiert sich der Kleiderschrank der Schauspielerin und Kabarettistin, in den die bz-Leser exklusiv einen Blick werfen dürfen.

WIEN. Bereits beim Eintreten in die Dachwohnung im 4. Bezirk bekommt der Besucher einen Eindruck vom Leben der Bewohnerin. Angelika Niedetzky wirbelt in einem neon-orange-farbenen Shirt durch die geschmackvoll eingerichtete Wohnung, in der neben Grünpflanzen etliche Reisesouveniers ins Auge stechen. Nachdem die 14-jährige Mitbewohnerin Rosa mit Wasser versorgt wurde und sich in ihr Hundekörbchen verzogen hat, lädt Niedetzky in ihr Schlafzimmer, wo sich ein - vor allem für eine Promidame - recht kleiner Kleiderschrank befindet.

Jeansrock und buntes Shirt

Kleidung als Reisesouvenier

"Mode ist mir wichtig, Trends hingegen nicht. Was habe ich von einem modischen Teil, das mir nicht steht?", erklärt die Künstlerin, die neben den Puls-4-Sendungen "Supernowak" und "Bist du deppert" im Sommer auch auf der Rosenburg bei der Sommernachtskomödie auf der Bühne steht, und holt einen Schwung bunter Kleider aus den Siebzigerjahren aus dem zweiteiligen Schrank. "Das sind meine Schätze - Kleider von meiner Mutter aus den Siebzigern." Den Vintagekleidern leisten sportliche Kleiderstücke von Jeans über T-Shirts bis hin zu gemütlichen Sommerkleidern aus Frottee Gesellschaft. Interessant: Trägt Niedetzky bei ihren Kabarettauftritten, wie etwa am 11. Juni im Orpheum, stets schwarz, ist die private Kleidung der Künstlerin ein fröhliches Farbenpotpourri."Da ich viel mit meinem Hund unterwegs bin, darf die Kleidung auch schmutzig werden - weiß passt da nicht in meine Garderobe", so Niedetzky und zieht ein weißes Strickkleid á la Jane Birkin aus dem Schrank. "Das ist mein Kastenhüter. Ich habe es geschenkt bekommen und es war sicher nicht billig, aber es steht mir nicht", meint die Schauspielerin, schlüpft in das Sommerkleid - und beweist genau das Gegenteil. Wie angegossen sitzt das edle Stück. Nach einem kritischen Blick in den Spiegel kommt auch Niedetzky von ihrem Plan, dass Kleid zu einem Pullover abzuschneiden, ab. "So schlecht ist es doch nicht", murmelt die 38-Jährige und tauscht das weiße Sommerklied gegen einen Jeansrock. "Das ist genau mein Stil - buntes T-Shirt und ein Jeansrock oder eine Jeansshort mit Plateauschuhen. Im Sommer sieht man mich nur so."Und der Sommer ist bereits in den Kasten eingezogen. "Saisonal schlichte ich um und miste aus - das fällt mir leicht." Doch so ganz trennen möchte sich Niedetzky von teurer Kleidung nicht und hat einen Plan B für ihre aussortierten Stücke: Ein orientalischen Lederhocker im Wohnzimmer wird mit nicht mehr getragener Kleidung gefüllt. "Unglaublich, wieviel da hinein passt - auch Mäntel und Jacken sind im Hocker."Ausgemustert wird auch, wenn ein neues Stück gekauft wird. Neben einem Onlineshop und ihrem Lieblingsgeschäft in der Neubaugasse kauft Niedetzky besonders gerne im Urlaub ein. "Das muss nichts Aufregendes sein, auch über Socken und Schlapfen freue ich mich als Erinnerungsstücke." Ein ganz besonderes "Souvenier" aus den USA hütet die Künstlerin seit ihrem 16. Lebensjahr: Ein T-Shirt, auf dem ein Aufdruck des Weißen Hais prangt, war einst das Lieblingsstück der jugendlichen Angelika. "Ich habe es in Sea World gekauft. Dort wollte ich unbedingt hin. Der Besuch war leider nicht so schön wie erhofft, da ich nur Mitleid mit den eingesperrten Tieren hatte", so die Tierfreundin.Zum Abschluss präsentiert Niedetzky noch ihre jüngste Errungenschaft: Ein graues Kapuzenkleid mit rosa Sternen. "Bei dem Kleid habe ich länger überlegt, da ich zum ersten Mal gedacht habe, dass es meinem Alter nicht entspricht." Zum Glück wurden die Zweifel schnell ausgeräumt und das Casual Kleid gekauft - Angelika Niedetzky ist eine der letzten Frauen der Stadt, die sich Gedanken über ihr Alter machen muss - Sympathie, Humor und Bodenständigkeit sind zeitlos.