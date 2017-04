Wenn aus Regionauten Freunde werden – #einfachnäherdran

30.04.2017, 00:30 Uhr

Lieselotte Fleck legt Wert darauf, ungewöhnliche Blickwinkel und sehenswerte Details mit ihrer Kamera abzulichten. Wenn Sie nicht alleine auf Streifzug ist, trifft sie sich gerne privat mit anderen Regionauten zum gemeinsamen Plausch.

Lieselotte FleckApril 2011Simmering, Wien"Du bist nicht allein: Alles, das Du tust, hat auch auf Andere Auswirkungen, im Guten wie im Bösen, und Du bist auch dafür verantwortlich; Du bist nicht allein: Es gibt immer Menschen, denen es ähnlich geht wie Dir, Menschen, die mit Dir mitfühlen; Du bist nicht allein: Gemeinsam lassen sich Probleme lösen, die im Alleingang nicht zu bewältigen sind. Je mehr Menschen sich beteiligen, desto größer sind die Chancen. Du bist nicht allein: In der Natur sind es nicht immer die Starken, die gewinnen, sondern diejenigen, die einander besser in ihren Stärken und Schwächen ergänzen."

Das Foto-Fieber packte Lieselotte, als sie nach ihrer Pensionierung erstmals mit einer Digitalkamera auf "die Jagd" ging. Inzwischen sind nicht nur ihre Kameras immer bessere geworden, sondern auch die Bilder. "Um möglichst keine Gelegenheit zu versäumen, ist meine 'kleine' Kamera in der Handtasche jetzt fast immer dabei, die große zusätzlich, wenn ich gezielt unterwegs bin, um zu fotografieren", erzählt sie. Am liebsten fotografiert Lieselotte interessante Gebäude, wenn möglich aus ungewöhnlichen Blickwinkeln. Aber auch Landschafts- und Tieraufnahmen, und Bilder aus dem Garten wie Blumen oder Insekten zählen zu Lieselottes Motiven. Täglich lädt Lieselotte ihre Fotos auf den Rechner und bearbeitet sie dort, wenn es nötig ist. "Nur ausgewählt gelungene Fotos werden auf meinbezirk eingestellt", erklärt sie. "Dass die so entstandenen Bilder so viel Anklang finden, dass immer wieder welche ihren Weg in die Printausgaben und 'Bilder des Monats' finden, freut nicht nur mich, sondern viele meiner Verwandten und Freunde.""Es war die Teilnahme an einem Fotowettbewerb der bz-Wiener Bezirkszeitung, die dazu führte, dass ich zur Hobbyfotografen-Gruppe auf meinbezirk.at eingeladen wurde", erinnert sich Lieselotte. Sie sieht die Aktivität in der Community auf meinbezirk.at auch ein wenig als Auftrag, Dinge, die ihr in ihrer Umgebung als verbesserungsbedürftig auffallen, mit meinen Bildern aufzuzeigen. "Es ist sehr aufbauend, dass ich auf diese Weise mit – der bz als 'Komplize' – schon manchmal etwas zum Positiven ändern konnte, und inzwischen werden auch schon von anderen Mitmenschen solche Missstände mit der Bitte um Veröffentlichung an mich herangetragen", erklärt sie. Aber es macht ihr auch Freude, mit Bildern auf Schönes und kleine Wunder der Welt hinzuweisen.An der Regionauten-Community schätzt sie, dass sich hier ein paar Menschen in Freundschaft gefunden haben, die gemeinsam etwas unternehmen und die untereinander einen ungewöhnlich respektvollen, herzlichen und hilfsbereiten Umgang pflegen.