Ausflugstipp: Klettern im Gänsehäufel

08.05.2017, 11:11 Uhr

Der Mamilade-Ausflugstipp führt dieses Mal in luftige Höhen.

WIEN. Der Hochseilklettergarten im Gänsehäufel bietet einen wunderbaren Blick auf die Alte Donau. Der kreativ und abwechslungsreich gestaltete Parcours wurde vom Betreiber Otto selbst entwickelt und gebaut, und zwar vor fast elf Jahren zum 100-jährigen Jubiläum des Gänsehäufels.Ob Gartensessel, Tellerlift oder Schaukelpferd – die Beförderungsmittel sind sehr originell. Die 79 Plattformen wurden in den alten Pappelbestand integriert und mit einer baumschonenden Klemmmethode befestigt. Insgesamt stehen im Hochseilklettergarten im Gänsehäufelbad zehn Parcours in verschiedenen Schwierigkeitsstufen zur Verfügung. Und das auf einer Länge von mehr als 1.500 Metern. Pro Parcours braucht man in etwa eine Stunde, vorab gibt es immer eine Sicherheitseinschulung.

Zur Sache:

Hochseilklettergarten im Gänsehäufelbad22., Moissigasse 21,Öffnungszeiten: 2. Mai bis 17. September, tägiich von 10 bis 18.30 Uhr.Für Kinder ab sechs Jahren und mind. 110 cm groß geeignet.Kosten: Erwachsene 24 Euro, Kinder (bis 10 Jahre) 12 Euro, Jugendliche (bis 16 Jahre) 18 Euro.