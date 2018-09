Drei Demonstrationen führen zu Straßensperren in Wien

07.09.2018, 13:05 Uhr

Rund um das Donauzentrum, den Ballhausplatz und auf der Höhenstraße kommt es am Samstag zu Verkehrseinschränkungen.

Wo Sie am Samstag ausweichen müssen:

INNERE STADT/DÖBLING/DONAUSTADT. Drei Kundgebungen sorgen am Samstag, 8. September, für vorübergehende Verkehrssperren. Im 1., 19. und 22. Bezirk werden Straßen für die Demonstrationen gesperrt. „Wir raten allen Autofahrern die betroffenen Straßenzüge im Zeitraum der Demonstrationen zu meiden und großräumig zu umfahren“, so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.Der Demonstrationstag beginnt um 12 Uhr bei der vermutlich größten Demonstration im 22. Bezirk. 2.000 - 3.000 Teilnehmer werden sich dafür vor dem Donauzentrum in der Wagramer Straße versammeln und ab 14.30 Uhr in Bewegung setzen. Die Polizei rechnet mit 2.000 bis 3.000 Personen. Ab 13 Uhr ist für die Demonstration die Wagramer Straße stadteinwärts zwischen Donaustadtstraße und Schüttaustraße gesperrt.

Um 14 Uhr geht es am Ballhausplatz weiter, dort werden etwa 200 Menschen erwartet. Der Demonstrationszug wird sich ab 14.30 Uhr in Bewegung setzen und so zeitweise zu Straßensperren in den betroffenen Gebieten führen. Die Strecke der Demonstration verläuft von der Löwelstraße zum Josef-Meinhard-Platz und den Ringradweg bis zum Dr.-Karl-Renner-Ring. Von dort wird der Ring gequert - es geht über den Rathausplatz, Lichtenfelsgasse, Friedrich-Schmidt-Platz, Rathausstraße, Grillparzerstraße und wieder zurück zum Rathausplatz. Endkundgebung ist um 17.30 Uhr in der Schottenbastei, diese wird über die Schottengasse erreicht.Um 19 Uhr ist die letzte Kundgebung geplant. Rund 300 Personen werden sich vor der Josefskirche am Kahlenberg im 19. Bezirk versammeln. Ab 19.30 Uhr werden die Teilnehmer rund 2 Kilometer über die Höhenstraße zum Leopoldsberg gehen. Die Höhenstraße ist in der Zeit gesperrt.