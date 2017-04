Eine Europareise mitten durch Wien

20.04.2017, 05:00 Uhr

Eine Stadt. Ein Tag. 15 Länder. Die Route28 bietet eine Tour quer durch Europa, ohne Wien zu verlassen.

WIEN. Am 6. Mai 2017, rund um den Europatag, verwandelt die Route28 unterschiedliche Wiener Orte in europäische Länder, die man bereisen kann. "Denn Europa ist dazu da, es kennenzulernen", so Organisatorin Katharina Moser. Und das mit allen Sinnen. Die einzelnen Stationen fordern die Besucher auf, pro aktiv mitzumachen. Was man wo erleben kann? Die bz hat die Highlights zusammengefasst.Das Land ist bekannt für feurige Flamenco-Rhythmen. Doch spanische Musik kann noch viel mehr. Das beweist die aufstrebende österreichisch-spanische Singer-Songwriterin Clara Blume bei einem intimen Konzert. Die Künstlerin präsentiert den Besuchern nicht nur ihre zutiefst emotionale Musik, die von ihrer starken Stimme geprägt ist, sondern erzählt auch ihre persönliche Geschichte zu Spanien.Ort: Off Theater, 7., Kircheng. 41

Wie kann man bei der Route28 teilnehmen?

Was haben die Schlümpfe, Tim & Struppi und Gaston gemeinsam? Sie alle stammen aus belgischer Feder. Kein Wunder, gilt Belgien doch als Heimatland des europäischen Comics und besitzt nicht zuletzt die meisten Comiczeichner pro Quadratkilometer. Bei der belgischen Station erfährt man, wie Comics entstehen, und kann sogar selbst zum Inhalt beitragen: Drei Comiczeichner "übersetzen" die Belgien-Erfahrungen der Besucher in Bilder. Über den Tag hinweg entsteht so ein überlebensgroßer Comic voller persönlicher Geschichten.Ort: Zimmer, 8., Piaristeng. 6–8Wenn Italiener diskutieren, dann passiert das mit tatkräftigem Einsatz der Hände. Künstlerin Monica Giovinazzi und Schauspieler ihrer "Commedia dell’arte"-Gruppe erwecken die Gesten zum Leben: Sie inszenieren in traditionellen Masken und Kostümen kurze Szenen und üben mit Interessierten den richtig italienischen Einsatz der Hände.Ort: Atelier Alberi, 7., Kircheng. 33110 Jahre alt wäre die schwedische Kinderbuchautorin Astrid Lindgren heuer geworden. Das will mit einem großen Fest gefeiert werden. Und wen lädt man zu solch einer Geburtstagsparty, wenn nicht Lindgrens wohl berühmteste Romanfigur: Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, besser bekannt als Pippi Langstrumpf. Mit Auszügen aus den Abenteuern von Pippi und Texten anderer Autoren geht es auf eine Reise quer durch die schwedische #+Kinderliteratur.Ort: Arriola Tanzstudio, 7., Schottenfeldg. 72Die Route28 findet am Samstag, den 6. Mai, statt. Treffpunkt ist um 13 Uhr im MuseumsQuartier, wo das David Stellner Duo die Teilnehmer mit Wienerliedern empfängt. Die Besucher werden in Reisegruppen eingeteilt und bereisen gemeinsam mit einem Guide die einzelnen Stationen. Nach der Tour geht es zurück ins MuseumsQuartier, wo ab 18 Uhr die Abschlussveranstaltung in der Ovalhalle und der Arena21 stattfindet. Die Route28 endet um 21 Uhr.Die Teilnahme ist kostenlos und nur nach einer Anmeldung auf www.route28.eu möglich. Auf der Homepage kann man zwischen sieben unterschiedlichen Routen wählen.