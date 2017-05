Genussfestival: Eine kulinarische Tour quer durch Österreich

08.05.2017, 11:40 Uhr

Vom 12. bis 14. Mai öffnet das Genussfestival im Stadtpark bereits zum zehnten Mal seine Pforten.

WIEN. Drei Tage lang kann man sich im Stadtpark durch ganz Österreich kosten. 190 ländliche Produzenten und die besten kulinarischen Manufakturen aus ganz Österreich präsentieren im Rahmen des Genussfestivals ihre Produkte. Die bz hat eine kulinarische Tour quer durch alle Bundesländer zusammengestellt.Vom Ring kommend, beginnt die bz-Gourmetreise in Niederösterreich. Dort erwartet die Besucher unter anderem das bioviertel, eine Bauerngemeinschaft, die mit geselchtem Schinken und Speck, Saumaisen und regionalen Fischspezialitäten punktet.

Zur Sache:

Weiter führt die Tour nach Vorarlberg. Die Bregenzerwälder Käsehaus-Spezialitäten locken mit Alpkäse, Rässkäse und Bauernkäse.Von Vorarlberg ist man in ein paar Schritten in Oberösterreich. Die Österreichische Bergkräutergenossenschaft bietet Interessierten Tees, Gewürzmischungen, Öle und Senf aus Bio-Kräutern an.Als Nächstes machen die Besucher Station in der Steiermark. Dort präsentiert das Schilcherland allerhand Schilcher-Köstlichkeiten, vom Traubensaft über Likör und Essig bis hin zur Schokolade.Gleich daneben liegt – zumindest im Stadtpark – Tirol und der Gaumen freut sich schon auf eine Scheibe Speck. Bei den Zillertaler Speckspezialitäten gibt es von Magerem wie Schinkenspeck bis hin zur fettigeren Variante, dem Bauchspeck, alles, was das Herz begehrt.Das Nachbarland – und das nicht nur beim Genussfestival – Kärnten bietet am Stand Jauntaler Hadn Chips, Mehl, Nudeln, Grieß und Busserln aus Buchweizen.Anschließend wird ein Zwischenstopp in Salzburg eingelegt. Bei der Schnapsbrennerei Franzlahof gibt es exquisite Destillate wie Williamsbirnenlikör, Zirbenlikör und Vogelbeerbrand zu verkosten.Von Salzburg ist es nur ein Katzensprung nach Wien. Dort bereitet Rosa Fuchs einen feurigen Empfang. Denn die Fruchtaufstriche und Chilisaucen punkten mit einer scharfen Note.Zu guter Letzt freut sich das Burgenland auf die kulinarischen Tourengeher. Die Leithaberger Edelkirsche verfeinert Marmeladen, Brot, Essig, Schokolade und Senf.Das Genussfestival im Stadtpark findet vom 12. bis 14. Mai statt. Öffnungszeiten: Freitag 11 bis 21 Uhr, Samstag 10 bis 21 Uhr, Sonntag 10 bis 17 Uhr.Der Eintritt ist frei.Alle Informationen gibt es online unter www.genuss-festival.at