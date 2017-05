Humans of Vienna: Wiener wie du und ich • Teil 10: Simon

10.05.2017, 08:08 Uhr

Mit der bz einfach näher dran: Simon (15) ist unser Wiener der Woche. Hier erzählt er seine Geschichte.

WIEN. Unser Schulsystem sollte erneuert werden. Wir lernen viele Sachen, die wir später nicht brauchen werden. Es sollten andere Dinge unterrichtet werden, alltagstauglichere. Ab einer bestimmten Schulstufe sollten Schüler viele Fächer selbst wählen können – zum Beispiel jene, die man für ein späteres Studium brauchen könnte. Ein wichtiges Thema sind auch der Stress und der Druck, die durch das Schulsystem aufgebaut werden. Man bekommt das Gefühl vermittelt, dass alles vorbei sei, wenn man eine negative Arbeit schreibt. Angst sollte aber nichts in der Schule verloren haben. Man sollte einen anderen Weg finden, um positive Ergebnisse der Schüler zu erreichen. Angst kann kein Motivator sein.

Hintergrund:

Die unterschiedlichen Talente der Schüler bleiben oft auf der Strecke. Die Lehrer sind überfordert, da zu viele Schüler in einer Klasse sind –#+ein Teufelskreis. Das Bildungssystem bekommt auch immer weniger Geld, das hat schwerwiegende Folgen. Denn Wissen ist Macht und der, der wenig weiß, ist leichter zu manipulieren. Man redet vom Weltfrieden, sollte aber lieber „klein" anfangen. Man sollte dafür sorgen, dass die Armut und die Kriminalität im eigenen Land reduziert werden. Man sollte dafür sorgen, dass Jugendlichen attraktive Perspektiven geboten werden, um das Abrutschen in die Kriminalität zu verhindern.