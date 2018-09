Kommentar: Hackeln bis zum Umfallen

24.09.2018, 10:35 Uhr

Kein Wunder, dass an dieser Stelle der Tiefpunkt des Tages bereits erreicht ist. Das Gute daran: Es kann jetzt nur noch bergauf gehen. Also schlüpfe ich in meinen glitzernden Gute-Laune-Mantel, ziehe mir die Lächelmaske über das Gesicht und bombardiere ihn mit motivierenden Halbwahrheiten wie "Arbeit macht doch Spaß", "Das wird bestimmt lustig", "Wenn du dort bist, willst du gar nicht mehr weg" oder "Du lernst bestimmt tolle neue … äh, Rechnungen?" Wumm. Falsches Wort. Er setzt seine abgeklärte Mann-von-Welt-Miene auf und kontert: "In der Schule muss man arbeiten. In der Arbeit muss man dann erst recht arbeiten. Und in der Pension kann man dann nur noch kurz spielen, weil der Tod schon bevorsteht."Puh. Harter Tobak um diese Uhrzeit! Allerdings muss ich jetzt richtig laut lachen und starte gelassener in den Tag. Wer in diesem zarten Alter schon mit so viel Pragmatismus ausgestattet ist, den kann im Leben wohl kaum mehr etwas erschüttern.