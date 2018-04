Miss Vienna 2018: Viviane Reinhard ist die schönste Frau der Stadt

22.04.2018, 12:40 Uhr

Die 22-Jährige sichert sich den Titel beim großen Finale in der Millennium City

WIEN. Insgesamt 13 Kandidatinnen ritterten in der voll besetzten Millennium City um die Krone der schönsten Wienerin. In drei Durchgängen (Freizeitlook, Bikini und Abendkleid) präsentierten sich die Schönheiten um Laufsteg. Die Moderatorenundführten durch den Abend und heizten das Publikum ordentlich an. Die Promi-Jury war mit unter anderem mit Thaiboxer F, Mister Vienna, Schauspielerin, Miss Austria, Bloggerund bz-Societyredakteurbesetzt.

So tickt die neue Miss Vienna

Nach mehr als Stunden Hoffen und Bangen standen die Siegerinnen fest. Die neue Miss Vienna heißt. Die 22-Jährige siegte vorundReinhard, die 2016 schon Miss Burgenland war, durfte aufgrund eines Wohnsitzwechsels nach Wien abermals bei einer Misswahl antreten. "Ich war den ganzen Tag so nervös. Ich habe sogar eine Beruhigungstablette genommen", so die Meidlingerin. Ihren Körper hält sie mit Kraftsport, viel Schlaf und Wasser trinken in Schuss. Ein kleines Schönheitsgeheimnis gab die neue Miss Vienna dann auch noch preis: "Ich verwende Kokosöl für meine Haare", so Reinhard. Für die Männerwelt hat die frischgebackene Miss noch eine eher schlechte Nachricht parat: "Ich bin glücklich vergeben", so die 22-Jährige im bz-Talk.Die Siegerin und die Zweitplatzierte Sarah Greiler werden das Bundesland Wien bei der Wahl zur Miss Austria vertreten. Dieses große Finale findet im September im Casino Baden statt.