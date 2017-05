Rettungshubschrauber landete auf der Südosttangente

03.05.2017, 18:22 Uhr

Ein 62-jähriger Autolenker erlitt während der Fahrt einen Herz-Kreislaufstillstand. Nach der Bergung durch ASFINAG-Mitarbeiter aus dem verriegelten Fahrzeug wurde der Mann mit einem Hubschrauber der Wiener Rettung ins Krankenhaus gefolgen.

WIEN. Dramatische Szenen spielten sich am Mittwochnachmittag auf der meistbefahrenen Straße der Stadt ab: Der Einsatz eines Rettungshubschraubers der Wiener Rettung brachte den Verkehr auf der Südosttangente (A23) zum Erliegen. Grund für die Hubschrauberlandung im zehnten Bezirk war der Herz-Kreislaufstillstand eines 62-jährigen Lenkers.Während der Fahrt erlitt der Autofahrer vor dem Absbergtunnel einen Herzinfarkt und kam mit seinem Kombi auf der Überholspur zum Stillstand. Nach der Bergung von ASFINAG-Mitarbeitern aus dem verriegelten Auto mittels Einschlagen des Beifahrer-Seitenfensters konnte der Mann von Einsatzkräften reanimiert werden. Die Tangente musste für die Landung des Hubschraubers um 13.45 Uhr zwischen Laaerbergtunnel und Absbergtunnel in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden; der Stau auf der Richtungsfahrbahn reichte bis auf die Südautobahn zurück. Eine Stunde später wurde die Sperre des Tangentabschnitts aufgehoben. Die Staus in beide Fahrtrichtungen lösten sich auf, der Zustand des Lenkers ist stabil.