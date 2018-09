So schön war das bz-Fest!

19.09.2018, 23:30 Uhr

Auf der 35-Jahr-Feier der Wiener Bezirkszeitung wurde viel gelacht, gut gegessen und angeregt geplaudert.

LEOPOLDSTADT. Zum 35. Jubiläum lud die bz-Wiener Bezirkszeitung ins Odeon Theater. Dafür wurde der Theatersaal, der ursprünglich der große Saal der Börse für landwirtschaftliche Produkte war, kurzerhand zur Comedy-Bühne umfunktioniert.Dort erklärte Kabarettist Gerald Fleischhacker den Gästen aus Politik, Wirtschaft und Society, was es mit der bz so auf sich hat. Und da man ja nur einmal 35 Jahre alt wird, gab es eine exklusive Dokumentation, die sich mit der speziellen Gattung des bz-Lesers eingehend beschäftigte.

Humorvoll und kurzweilig ging es weiter im Programm. Wobei Fleischhacker nicht nur in die Vergangenheit blickte, sondern auch eine Vorschau auf die Themen der bz in den nächsten 35 Jahren gab. So wird die Südosttangente kurzerhand zur Begegnungszone umfunktioniert, Wien die lebenswerteste Stadt der Milchstraße sowie des ganzen Universums und im Schlingpflanzenurwald fühlen sich nun Tiger und Elefanten pudelwohl.Was tatsächlich auf Wien zukommt: Die bz berichtet auf jeden Fall darüber. Denn eines ist fix: Wien ohne die Wiener Bezirkszeitung ist einfach unvorstellbar!