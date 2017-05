Song Contest 2017: Hier gibt es Public Viewing in Wien

09.05.2017, 11:52 Uhr

Manche Fernseh-Events zelebriert man am besten gemeinsam - und der Eurovision Song Contest gehört da definitv dazu. Heute, Dienstag, ist das erste Halbfinale, am Donnerstag startet der österreichische Kandidat Nathan Trent. Wo man das Wettsingen in Wien am besten verfolgen kann.

WIEN. Bombastische Bühnenshows, gefühlvolle Lieder, unglaubliche Spannung: Der Eurovision Song Contest hat alles. Ein Fernsehevent dieser Größe kann natürlich überwältigen, wenn man es allein im Wohnzimmer auf sich einwirken lässt. Besser gewappnet ist man da schon mit Freundinnen und Freunden an der Seite und einem Getränk in der Hand. In diesen Lokalen lässt sich das gut machen:Im Café und Vereinszentrum der Homosexuellen Initiative, im Gugg, legt man sich anlässlich des Song Contests voll ins Zeug. Sowohl die beiden Halbfinale am Dienstag, 9. Mai und Donnerstag, 11. Mai als auch das Finale am 13. Mai werden übertragen. Die beiden großen Leinwände werden jeweils um 20 Uhr eingeschaltet. Hier treffen sich die Hardcore-Fans, die auch schon einmal verkleidet erscheinen. Eintritt frei! Mehr Infos hier

Hintergrund:

Anlässlich des Song Contests öffnet die Inside Bar am 9., 11. und 13. Mai schon um 20 Uhr. Tischreservierungen werden unter office@insidebarvienna.at entgegengenommen und unter allen Reservierungen werden drei Flaschen Prosecco verlost, die am 13. Mai vergeben werden. Mehr Infos hier Auch in der Felixx Bar werden sowohl Halbfinale als auch Finale übertragen. Wer beim Finale am 13. Mai auf den richtigen Sieger tippt, gewinnt eine Flascher Prosecco. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos hier Auf das Hauptevent konzentriert sich Wiens ältester Gay Club der City, das Why Not, und lädt zur Eurovision Song Contest Party am 13. Mai. Gemeinsam wird mitgetanzt, -gesungen und -gefeiert. Die Liveübtragung beginnt um 21 Uhr. Die ganze Nacht über wird Musik vergangener Song Contests gespielt und um 23.45 Uhr unter den Anwesenden eine Flasche Stolichnaya und zwei Flaschen Prosecco verlost. Mehr Infos hier