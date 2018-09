Was Sie schon immer über die Wiener Bezirkszeitung wissen wollten

19.09.2018, 10:27 Uhr

Würde man alle Ausgaben der bz-Wiener Bezirkszeitung hintereinander auflegen, könnte man damit den Ring 33 Mal umrunden. Da staunen Sie, oder? Mehr Stoff für das nächste Partyquiz gibt es im neuen Image-Video.

Das ist die bz-Wiener Bezirkszeitung

WIEN. Was 45.000 Kilo, 24 Fiaker, 173 Kilometer oder die siebenfache Höhe des Stephansdoms mit der Wiener Bezirkszeitung zu tun haben?Seit 35 Jahren ist die bz in allen 23 Bezirken der Stadt einfach näher dran. Die bz-Redakteure informieren sich bei mehr als 1.300 Grätzelinsidern und wissen es als Erste, wenn in den Bezirken etwas passiert und wo die Highlights stattfinden. 400.000 Leser sind zufrieden.