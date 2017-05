Wings for Life World Run 2017: Der Lauf, bei dem alle Teilnehmer das Ziel erreichen

07.05.2017, 19:57 Uhr

Der Wings for Life World Run findet jährlich an einem Tag an verschiedenen Locations auf der ganzen Welt statt. Weltweit nahmen am Sonntag über 155.000 Menschen teil. In Wien fiel der Startschuss um 13 Uhr vor dem Rathaus.

WIEN. Egal ob es an einer Event Location Tag oder Nacht ist, die Sonne scheint oder es regnet – alle starten gemeinsam mit der ganzen Welt in ein großartiges Erlebnis. In Wien gingen zahlreiche Teilnehmer trotz Gewitterwarnung um 13 Uhr vor dem Rathaus an den Start.Mit der Teilnahme am Lauf werden Wissenschaftler unterstützt, die an einer Heilung für Querschnittslähmung arbeiten. Denn 100% aller Startgelder und Spenden fließen in wichtige Forschungsprojekte zur Heilung des verletzten Rückenmarks.

Laufen für die, die es selbst nicht können

In den ersten drei Jahren (2014, 2015, 2016) haben über 280.000 Teilnehmer aus 193 Nationen auf 6 Kontinenten mitgemacht. Zusammen haben sie über 2,8 Millionen Kilometer zurückgelegt und 13,8 Millionen Euro für die Rückenmarksforschung gesammelt.2018 findet der Wings for Life World Run am 6. Mai statt.Weitere Infos und Ergebnisse unter: www.wingsforlifeworldrun.com