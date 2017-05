"Wir sind Wien"- Festival: Erste Veranstaltungen bekannt

03.05.2017, 16:06 Uhr

Vom 31. Mai bis 23. Juni tourt das "Wir sind Wien"-Festival durch alle Bezirke. Bespielt werden auch ungewöhnliche Orte wie Baulücken und ein Boot auf der Alten Donau.

WIEN. Das "Wir sind Wien"-Festival steht vor der Türe: Vom 1. bis 23. Juni finden der Reihe nach in den Bezirken Konzerte und Musikveranstaltungen statt. Der Startschuss fällt heuer allerdings bereits einen Tag früher. Am 31. Mai lädt die Clubdisco Volksgarten zum großen Eröffnungsfest, das um 19 Uhr mit einem "Tribute to Ella Fitzgerald" beginnt. Nach der offiziellen Eröffnung um 20 Uhr sorgen die Bands "At Pavillon" und "Playing Savage" für Stimmung.

Baulücken als Open Air-Bühne

Doch das Festival bespielt nicht nur altbewährte Orte, sondern wagt sich auch an ungewöhnliche "Bühnen" wie etwa ein Boot auf der Alten Donau heran, auf dem der Nino aus Wien am 21. Juni von 20 bis 21 Uhr seine Musik präsentieren wird. Auch das Publikum muss seetüchtig sein, da es in zwanzig Booten ebenfalls auf die Alte Donau hinaus geschickt wird. Das Konzert wird mittels Funkkopfhörern mitverfolgt.Musiker wie Attwenger, Fuzz and the Singing Rebels oder das Vienna Klezmore Orchestra dürfen an Land bleiben, doch auch sie treten an untypischen Orten auf, nämlich in Baulücken. So ist die "Neue Volksmusik"-Band Attwenger am Samstag, den 3. Juni um 19.30 Uhr in der Baulücke Karl-Farkas-Gasse 1 zu hören und das Akademisches Symphonie Orchester der Wirtschaftsuniversität tritt am Donnerstag, den 22. Juni in der Seestadt auf. Für musikalische Kinder steht am Donnerstag, den 1. Juni um 16 Uhr im Stadtpark die Oper "Rettet Pamina" frei nach der Zauberflöte auf dem Programm.Die Teilnahme zu allen Veranstaltungen sind gratis, nur das Bootkonzert von Nino aus Wien kostet 14 Euro. Alle Infos sowie das Programm finden Sie hier