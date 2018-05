Wir sind Wien.Festival 2018: Das Programm steht fest

02.05.2018, 16:36 Uhr

Von 1. bis 23. Juni gibt es in allen Wiener Bezirken im Rahmen des Wir sind Wien.Festivals ein dichtes Programm. Die Eröffnung findet am 31. Mai im Volksgarten statt.

Kultur in unmittelbarer Wohnumgebung

WIEN. 23 Tage in 23 Bezirken mit mehr als 200 Einzelveranstaltungen – von 1. bis 23. Juni, von der Inneren Stadt bis nach Liesing. Das ist der Rahmen, in dem sich das Wir sind Wien.Festival 2018 bewegt. Das Programm wurde am Mittwoch präsentiert. Besonderheit im Jahr 2018: Das Kunst- und Kulturfestival feiert sein 10-jähriges Jubiläum.Das Wir sind Wien.Festival soll ein Festival der Wiener Kunst- und Kulturschaffenden für alle Wiener und Freunde der Stadt sein. Dabei sollen ungewöhnliche aber auch weniger beachtete Bezirksörtlichkeiten bespielt werden. Die Eigenheiten jedes Grätzels sollen neue Perspektiven für die Künstler und das Publikum eröffnen – und das alles bei freiem Eintritt."Die gesamte Stadt wird von einem dichten und breiten Kulturnetz überzogen, der öffentliche Raum wird so neu erfahrbar und interpretierbar. Diese Kulturangebote in unmittelbarer Wohnumgebung und die mühelose Teilhabe daran ist wesentlicher Teil der Erfolgsgeschichte des Festivals“, sagt etwa Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny.

Wir sind Wien-Eröffnungsfeier im Volksgarten

Das offizielle Sujet des diesjährigen Festivals der Bezirke.Die Eröffnung des Wir sind Wien.Festivals findet bereits am 31. Mai statt. Die "Opening Party" findet ab 19.30 Uhr im Volksgarten (1., Burgring) statt. Der offizielle Eröffnungsact findet um 20.30 Uhr mit Ina Regen statt. Davor ist Felix Kramer auf der Bühne (19.30 Uhr) und ab 21.30 Uhr stürmen die Jungs von 5/8erl in Ehr'n die Bühne.Am 1. Juni geht es dann in der Inneren Stadt los. Ein buntes Programm ist an verschiedenen Orten der City zu sehen. Alle Veranstaltungen des Wir sind Wien.Festivals sind hier zu finden . Umfangreiche Infos zum Programm gibt es auch auf Facebook . Sicher sehenswert: Das Open Piano am Graben oder die temporäre Zeltstadt von Studenten der Citylab_Akademie.