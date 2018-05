Wo der 1. Mai in Wien gefeiert wird

01.05.2018, 08:52 Uhr

Chillen auf der Praterwiese oder die Internationale auf dem Rathausplatz singen: Am 1. Mai ist jedenfalls viel los in der Stadt.

WIEN. "Er ist sehr schön, der 1. Mai, und die Tausenden von Bourgeois und Kleinbürgern werden es den Hunderttausenden von Proletariern gewiss gerne vergönnen, sich auch einmal das berühmte Erwachen der Natur, das alle Dichter preisen und wovon der Fabrikszwängling so wenig bemerkt, in der Nähe zu besehen", schrieb Viktor Adler im Jahr 1890 in der Arbeiter-Zeitung. Auch heuer werden wieder tausende Menschen den Mai-Beginn in Wien genießen. Traditionell lädt die SPÖ zum Maifest in den Prater und auf den Rathausplatz.

Die Highlights am 1. Mai:

Straßensperren in Wien

Ab 13 Uhr wird traditionell auf der Kaiserwiese gefeiert. Eröffnet wird heuer von "Country Act – New West". Krönender Abschluss: Das Feuerwerk um 21.50 Uhr. Infos: Wiener Prater Ab 9 Uhr feiert die SPÖ vor dem Rathaus. Traditionell treffen sich alle Teilnehmer in ihrem Heimatbezirk, um dann in einem Sternmarsch am Rathausplatz zusammen zu treffen. Ab ca. 10.45 Uhr werden Michael Ludwig, SPÖ Wien-Vorsitzender, Finanzstadträtin Renate Brauner und der SPÖ-Bundesparteivorsitzende Christian Kern auf der Bühne sprechen. Die einzelnen Bezirkstreffpunkte sind hier zu finden.



Bei freiem Eintritt wird am Siebensternplatz der 1. Mai ausgiebig gefeiert. Um 14 Uhr geht's los – Speis, Trank und stimmungsvolle Live Musik inklusive. Auf der Bühne: Die Bands Guru, hauk so wie Tine Trampler. Bis 20 Uhr.Vorsicht Autofahrer: Generell ist rund um die Veranstaltungsgebiete mit verkehrstechnischen Wartezeiten, Straßensperren, Parkplatzmängeln, Polizeikontrollen und vielen Fußgängern – teilweise auch auf der Fahrbahn – zu rechnen.