Zu Besuch beim Greißler ums Eck

08.05.2017, 11:53 Uhr

Es gibt sie noch, die kleinen Lebensmittelgeschäfte. Ob modern oder alteingesessen, die persönliche Note zählt.

WIEN. Gab es die Greißler früher an jeder Ecke, findet man sie heute eher vereinzelt. Doch diese Spezialisten geben nicht auf. Mit Charme und Qualität gehen sie in die Offensive. Von verpackungsfrei über Selbstgemachtes bis hin zu regionalen Produkten, diese Greißler sind einen Besuch wert:Wie der Name schon sagt, gibt es hier ausschließlich burgenländische Spezialitäten, die mit viel Liebe in kleinen Familienbetrieben hergestellt werden.2., Ernst-Melchior-Gasse 3Mo. bis Fr.: 11 bis 18 Uhr, Sa. 8 bis 13 Uhr

Seit 1977 führt Peter Ottendorfer, der letzte Greißler Otta-krings, das Geschäft, das seine Eltern 1962 gegründet haben. Seine charmante Art erfreut die Kundschaft. Bei ihm bekommt man unter anderem selbst gemachte Aufstriche. Geheimtipp: der Eiaufstrich nach altem Klosterrezept.16., Haberlgasse 58Mo. bis Sa.: 7.30 bis 12.30 UhrSeit einem Jahr führt Alexander Obsieger den Greißler im 8. Bezirk. Der Bio-Laden verzichtet komplett auf Verpackungen. Von Erdäpfeln über Müsli bis zu Olivenöl wird die ganze Palette angeboten. Mit mitgebrachten Gläsern oder Beuteln kann man auch in kleinsten Mengen einkaufen.8., Albertgasse 19Mo. bis Fr.: 9.30 bis 19.30 Uhr, Sa.: 8 bis 18 UhrAndreas Drazil punktet mit bester Qualität, viel Selbstgemachtem – wie seinen köstlichen Marmeladen – und dem persönlichen Gespräch. Weiters bietet er täglich drei warme Speisen zu leistbaren Preisen an.19., Cottagegasse 65Mo. bis Fr.: 7.30 bis 18 Uhr, Sa.: 8 bis 12 UhrBeim "Greißler in der Seegasse" findet man nicht nur Obst, Feinkost und Gemüse, sondern auch frisches türkisches Fladenbrot und sogar Blumen. Und das Beste daran: Er hat sogar sonntags geöffnet.9., Seegasse 4Mo. bis Fr.: 6.30 bis 20 Uhr, Sa.: 7 bis 20 Uhr, So.: 7.30 bis 20 Uhr