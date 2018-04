Vienna City Marathon 2018: Das sind die Ergebnisse

22.04.2018, 17:46 Uhr

Sehr viel Sonne und hohe Temperaturen erschwerten den Läufern den diesjährigen Vienna City Marathon. Als bester männlicher Läufer erreichte der Marokkaner Salaheddine Bounasser das Ziel. Die beste Läuferin heißt Nancy Kiprop und kommt aus Kenia.

WIEN. 25 Grad und strahlender Sonnenschein: Das waren die heutigen Bedingungen beim Vienna City Marathon. Mehr als 40.000 Läufer waren für das größte Sportevent Österreichs angemeldet. Die Bewerbe: Marathon (42,195 Kilometer), Halbmarathon, Staffelmarathon, Vienna 10K und zwei Jugendläufe.Für die Marathondistanz haben sich 2018 immerhin 8.236 Personen registriert. Der überraschende Sieger: Der Marokkaner Salaheddine Bounasser erreichte nach 2:09:29 Stunden als erster das Ziel. Der Weltrekordhalter Dennis Kimetto (2:02:57, Berlin 2014) musste den heutigen Lauf aufgrund von Beschwerden abbrechen. Er wurde im Vorfeld als Spitzenkandidat für den Stockerlplatz gehandelt. Es wurde sogar spekuliert, ob Kimetto nicht den Wiener Streckenrekord von Getu Feleke (2:05:41, 2014) brechen könnte. Angesichts der für einen Marathon hohen Temperaturen schien das Sonntagfrüh allerdings unrealistisch. 

Die schnellsten Österreicher

Premiere für Marathonis der bz-Wiener Bezirkszeitung

Vienna City Marathon 2018 Ergebnisse

Als schnellste Frau rannte die 38-jährige Nancy Kiprop (Kenia) in 2:24:18 Stunden ins Ziel. Sie wiederholt damit ihren Sieg vom Vorjahr und konnte ihre Wiener Streckenzeit obendrein noch um zwei Sekunden im Vergleich zu 2017 verbessern.Der schnellste Österreicher in Wien war am Sonntag Peter Herzog mit einer Zeit von 2:16:57 Stunden. Der 30-Jährige erreichte den 10. Platz in der Gesamtwertung. Die beste heimische Läuferin war Eva Wutti – sie erreichte in 2:37:59 Stunden das Ziel beim Burgtheater. Sowohl bz-Geschäftsführer Maximilian Schulyok als auch Verkaufsteamleiter Thomas Schuster feierten am Sonntag Marathon-Premiere in Wien. Max Schulyok erreichte bei seinem ersten Bewerb über 42,195 Kilometer das Ziel in beeindruckenden 3:37:47 Stunden. Nicht weniger tapfer schlug sich Thomas Schuster: Er kam nach 5:26:47 Stunden über die Ziellinie.Alle Ergebnisse des Vienna City Marathon sind auf dieser Seite abrufbar.