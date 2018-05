Balkenschloss Wien - Das Testsiegerpaket von ABUS zum günstigen Preis bei Lissy Sicherheitstechnik in 1160 Ottakring

02.05.2018, 13:28 Uhr

Gerade in den eigenen vier Wänden wähnt man sich in Sicherheit. Leider ist die Eingangstüre für Einbrecher meist kein Hindernis. Der Schaden ist oft schon angerichtet bevor wir das realisieren.

Sicherheit zu einem fairen Preis

Eine Eingangstür aufzubrechen geht ganz schnell. Profi-Einbrecher schaffen dies innerhalb weniger Sekunden und dann werden sich viele der realen Gefahr bewusst, dass sie zuhause nicht wirklich sicher sind. Dabei ist es ganz einfach sich wirksam gegen Einbrüche abzusichern.Der simpelste und unkomplizierteste Weg seine Haustür einbruchssicher zu machen ist es, sich ein Balkenschloss montieren zu lassen. Die Sicherheitsprofis von Lissy bieten bezüglich Balkenschlösser und Sicherheitsbalken nicht nur fachkundige Auskunft mit Preisinformation zu Ihren Produkten, sondern auch deren professionelle Montage.Für Balkenschlösser gibt es derzeit noch keine Förderung, aber Lissy bietet diese schon ab 250 Euro an, wobei für die Montage noch einmal 90 Euro anfallen. Die Balkenschlösser können bei allen Türen montiert werden – darunter fallen auch Altbau-Doppelflügel-, Metall-, Holz- und Kunststofftüren. Bedient werden können die Balkenschlösser von innen als auch außen mit einem Schlüssel und sind geeignet für Türen DIN rechts und DIN links. Aber nicht nur Haustüren können gesichert werden, sondern auch Balkontüren und Fenster. Auf alle Produkte von Lissy gibt es selbstverständlich eine Garantie und Gewährleistung vom Hersteller.

Welche Schutzmaßnahme für den Kunden die perfekte Lösung ist, das wissen die beiden Fachberater Karl Kain und Leopold Kahry von Lissy am besten. Schon am Telefon werden die Preise transparent weitergegeben und anschließend folgt ein schriftliches Angebot. Gerne können die Kunden auch im Geschäft vorbeikommen und sich selbst ein Bild vom vielfältigen Produktsortiment im Sicherheitsbereich machen. In Wien werden Sicherheitstüren bis zu 800 Euro gefördert, ideal für alle, die sich derzeit für den Kauf dieser entscheiden.Als Kunde profitieren Sie von der fachkundigen Beratung und langjährigen Erfahrung in punkto Sicherheitsprodukte und der fairen Preis-Leistungsgestaltung. Lissy garantiert eine rasche Abwicklung von der Beratung bis zur Montage und ist auch nach Verkaufsabschluss ein verlässlicher und persönlicher Ansprechpartner.