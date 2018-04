Gewinnen Sie mit Juwelier Silvia Brandstetter einen Muttertags-GUTSCHEIN im Wert von 100 Euro

27.04.2018, 10:29 Uhr

Juwelier Silvia Brandstetter

Erfahrung, Kompetenz und Qualität

Juwelier Brandstetter wird seit 1985 von Inhaberin Silvia Brandstetter mit Herz und Leidenschaft geführt. Seit dem ersten Tag an stehen in ihrem Betrieb die individuellen Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden im Vordergrund, damit auch immer das perfekte Schmuckstück für eine bestimmte Person ermittelt werden kann.Mit mehr als dreißig Jahren Erfahrung, einer stetigen Weiterbildung und der generationenübergreifenden Zusammenarbeit steht das traditionelle Familienunternehmen für Verlässlichkeit, Kompetenz und Qualität in der Juwelier-Branche.Schmuck-Anfertigungen, Umarbeitungen und Reparaturen sind wichtige Segmente im Aufgabenbereich des Unternehmens. Das Kunsthandwerk der heimischen Goldschmiede wird hier hochgehalten.

„DANKE MAMA!“ sagen

Uhrenliebhaber finden ein bodenständiges Sortiment an Zeitmessern. In der modern ausgestatteten Uhrwerkstatt bietet Juwelier Brandstetter auch einen Komplettservice im Bereich Uhren-Reparaturen.Da das Unternehmen als Familienbetrieb natürlich auch einen sehr großen Wert auf den Muttertag legt, bietet es eine ansehnliche Auswahl an passenden Schmuckstücken, um „DANKE MAMA“ sagen zu können.Überraschen Sie Ihre Mama zum Muttertag mit einem Schmuckstück von Juwelier Brandstetter!Unser Muttertags-Geschenk-Tipp:„Die Perle ist ein Wunder der Natur. Sie symbolisiert Reinheit, Vollkommenheit und unterstreicht die Weiblichkeit seiner Trägerin. Als klassisches Accessoire setzt der Perlenschmuck stilvolle Akzente und wird nicht nur zum eleganten Abendkleid, sondern auch zur legeren Jeans gerne getragen.Im Sortiment werden ausgewählte Perlenketten, Perlenarmbänder, Perlen-Anhänger, Perlen-Ohrstecker und Ohrgehänge, Perlen-Ringe sowie bezaubernde Perlen Garnituren geführt. Für alle, die eine besondere Vorliebe für Individuelles und Ausgefallenes haben, wird auch gerne nach Kundenwunsch kreiert.Juwelier Silvia BrandstetterTaborstrasse 39a1020 Wien+43 676 935 42 40+43 1 216 48 15Email: office@juwelier-brandstetter.at Homepage: www.juwelier-brandstetter.at Facebook: www.facebook.com/juwelierbrandstetter Instagram: www.instagram.com/juwelier_brandstetter