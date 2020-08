Am Montag, dem 17. August 2020 stattete die Koriphäe der Körpersprache im Pferdetraining Hans-Jürgen Neuhauser (HJN) den Pferden am Belezzahof in Ladis einen Besuch ab. Eingeladen wurde er von Lisa Leis, einer leidenschaftlichen Pferdeliebhaberin und begeisterten Reitlehrerin. Aufmerksam wurde sie auf ihn durch Kornelija Venier, die derzeit eine Ausbildung zur HJN-Pferdetrainerin macht.

Pferdeführung ohne Strick und Halfter



Vor der beeindruckenden Bergkulisse zeigte Hans-Jürgen Neuhauser einem ausgewählten Publikum wie schnell es möglich ist durch HJN-Führübungen mit Pferden nicht nur eine vertrauensvolle Verbindung aufzubauen, sondern diese auch ohne Führstrick und Halfter punktgenau wie durch Zauberhand zu leiten und zu lenken. "Dazu ist das Erlernen von echter Körpersprache von Nöten.", so der sympathische Bayer. "Das Ziel ist dabei sich selbst bzw. seinen Körper so bewusst und koordiniert bewegen zu lernen, um jederzeit in der Lage zu sein, dem Partner Pferd unmissverständlich und klar zu vermitteln, was es bitte wann und wie tun soll. Dabei leben die meisten Menschen ihren Fokus leider in erster Linie auf die Erfüllung der Aufgabe.", so Neuhauser.

Achtung und Respekt vor dem Lebewesen



Die Verbindung mit dem Pferd steht bei ihm immer an erster Stelle: "Verlierst du das Pferd, verlierst du alles!" Dabei paraphrasiert der ehemalige Adagio-Akrobat den deutschen Mystiker Meister Eckhart in dem er sagt: "Das wichtigste Lebewesen ist immer das, das dir gerade gegenüber steht." Aus diesem Grund sind Achtung und Respekt dem gegenüberstehenden Lebewesen in seinem Werte- und Ausbildungssystem eine Bringschuld und nicht eine Holschuld.

Cortado - ein Pferd mit 1,5 PS



Der „Star“ in der Manege an diesem Nachmittag war zweifelsohne „Cortado“, ein 10 Jähriger Warmblutwallach der Rasse Holsteiner. "Ein Sportpferd mit eineinhalb Pferdestärken!", wie Hans-Jürgen Neuhauser ihn beschrieb. Die stolze Besitzerin Julia Leis zählt nach längerem verletzungsbedingtem Ausfall ihres bildhübschen Rappen auf die von ihrer Freundin Kornelija Venier in der HJN-Rückenschule erlernten Kenntnisse und Techniken. Dabei soll der Rücken ihres Pferdes vom Boden aus zum Schwingen gebracht und so stabilisiert werden, dass wieder reelle muskuläre Voraussetzungen des Pferdes für das Reiten geschaffen werden.

Mit Cortados Hilfe demonstrierte der ambitionierte Pferdetrainer Hans-Jürgen Neuhauser am späteren Nachmittag nochmal seine zweitgrößte Leidenschaft nach der Körpersprache: die physiologisch korrekte Gymnastizierung eines Reitpferdes.

Ohne irgendwelche Hilfsmittel maximal trainiert



"Als leidenschaftliche Dressurreiterin ist mir sofort aufgefallen das Cortado die von Hans-Jürgen aufgebauten Schlangenlinien frei mit korrekter Stellung und Biegung gelaufen ist.“, so Julia Leis.

"Bei der Königsdisziplin Neuhausers - Arbeit auf dem Zirkel - war ich überrascht, wie schnell mein Pferd auf feinste Signale Schritt-, Trab- und Galoppübergänge zeigte, die Gangart hielt, die Tritte dabei verkürzte und verlängerte und nach kürzerster Zeit ohne irgendwelche Hilfsmittel maximal trainiert war."

Jungpferdeaufzuchtstation am Belezzahof



Neben ihrer Reitschule, die Julia Leis mit ganz viel Herz und Liebe zum Detail betreibt, möchte sie ab Herbst 2020 auch eine Jungpferdeaufzuchtstation betreiben. Ihre wichtigsten Grundsätze sind dabei die frische Tiroler Bergluft, großflächiger Koppelgang sowie beste Futtermittel durch selbst geerntetes Berg-Heu. Den Jungpferden aller Rassen sollen am Belezzahof die besten Voraussetzungen für ein gesundes Pferdeleben und den Besitzerinnen und Besitzern höchste Qualität in der Aufzucht gewährleistet werden.

Seminar mit Hans-Jürgen Neuhauser am Belezzahof



Alles in allem war der Besuch von Hans-Jürgen Neuhauser bei der Familie Netzer ein gelungener fachkompetenter „Pferdenachmittag“ der mit einer deftigen Tiroler Marend aus Gabriels und Julias Bauernschrank seinen krönenden Abschluss fand. Dabei wurde auch ein 3-tägiges Intensivseminar "HJN Rückenschule für Pferde" mit Hans-Jürgen Neuhauser am Belezzahof geplant. Die Anmeldung dazu ist ab sofort möglich.