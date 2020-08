BEZIRK LANDECK. Der Sommer 2020 zieht viele in die Berge. Almen, Bergseen und Berggipfel werden von Einheimischen als auch Gästen erobert. Der Bezirk Landeck bietet zahlreiche Ausflugsziele für den Sommer von der leichten Wanderung bis zur Klettertour im Hochgebirge ist für jeden der an der frischen Luft aktiv sein will bestimmt etwas dabei.

Talkessel Landeck

Von vielen Landeckern kann wohl der Thialkopf als "Hausberg" bezeichnet werden.

Ausgehend von der Kirche in Tobadill wandert man zuerst auf der Straße ostwärts Richtung Ortsteil Ruetzen, zweigt unmittelbar nach der Brücke über den Flatbach rechts ab und folgt dem Forstweg, bis man nach ca. 2 Std Gehzeit die Flathalm (1.687m) erreicht. Von der Flathalm wandert man auf einem markierten Steig in ca. 1 Std zur Kapelle auf dem Zirmegg (2.073m). Für den ein wenig anstrengenden Aufstieg wird man mit einem faszinierenden Ausblick belohnt. Von der Zirmegg-Kapelle aus kann man dem NW-Grat entlang, in ca. 1 Std auf den Thialkopf (2.398m) wandern.

Von dort bietet sich eine herrliche Aussicht über den gesamten Talkessel von Landeck.

Ausblick vom Thialkopf auf Landeck und Zams.

Foto: Thurner

hochgeladen von Tanja Thurner

Von der Flathalm aus kommt man außerdem auf den Flathsee und weiter zur Giggler Spitze.

Folgt man von der Flathalm aus, den Hinweisschildern zur Giggler Spitze immer geradeaus aufwärts über das Almengelände nach Süden, kommt man vorbei am unteren Wasserfall. Kurz vor dem Wasserfall führt der Weg links über einen Geländerücken hinauf, in einigen Kehren links eines Trümmerfeldes aufwärts zu einer Felswand mit Hinweisschild Flathsee-Giggler Spitze. Schräg nach Südwesten geht es weiter über einen steileren Hang oberhalb vom zweiten Wasserfall und man quert, hinauf zum Flathsee (2332 m). Von dort ist das Gipfelkreuz der Gigglerspitze schon in Sichtweite.

Der Flathsee ist ein herrlicher Zwischenstopp auf dem Weg zur Giggler Spitze.

Foto: Thurner

hochgeladen von Tanja Thurner

Stanzertal

Auf dem über 300 Kilometer langen Wanderwegnetz von St. Anton steht die Tiroler Alpenwelt für ausgiebige Fußmärsche offen. Vor allem das Verwalltal mit dem gleichnamigen See bietet als Naherholungsgebiet zahlreiche Stationen zum auspowern, erkunden und Innehalten. Dazu gehören interaktive Sagenplätze, Kurvenreiche Biketrails und ein weitläufiges Wegnetz ohne Autoverkehr. Mehrmals täglich pendelt ein kostenloser Bus zwischen St. Anton und dem Verwalltal.

Wie ins Wasser gemalt – der Verwallsee nahe St. Anton am Arlberg ist bekannt für sein schimmerndes Türkisgrün.

Foto: TVB St. Anton am Arlberg

hochgeladen von Tanja Thurner

Besonders für Familien und Kinder geeignet, ist der Panoramaweg Mutspuren am Galzig: Gemütlich und aussichtsreich schweben Familien mit der Galzigbahn vom Ortszentrum auf den gleichnamigen Berg. Oben angekommen beginnt für die Gäste eine kleine Reise durch die Zeitgeschichte auf den Pfaden einheimischer Pioniere: Am Panoramaweg Mutspuren erwartet die Wanderer eine interaktive Wandertour mit Spielen, Naturkunde und Planschen beim Speicherteich. Der Rundweg umfasst 5 Kilometer und 200 Höhenmeter. Dauer: ab ca. 2,5 Std., Schwierigkeitsgrad: leicht, Einkehr: Bergstation Galzig (2.185 m)

Wanderungen zur Rodel-Alm

Die Rodel-Alm liegt auf zirka 1.500 m. Wo im Winter Skipiste und Rodelbahn an der Rodel-Alm vorbeiführen, sind es im Sommer Wanderwege und Bike-Touren, an denen unsere Hütte liegt und Walker, Hiker oder Biker zur willkommenen Einkehr einlädt.Vom Ortsteil Nasserein führt ein 35 minütiger Wanderweg vorbei an der schönen Schlosskopfkapelle über den Schlosskopfweg und den Sonnenweg zur Rodel-Alm.

Eine leichtere Wanderung ist vom vom Mooserkreug über den Sonnenweg zur Rodel-Alm in zirka 25 Minuten möglich. Wer Berge und Aussicht genießen will ohne viel bergauf gehen zu müssen, wandert von der Bergstation Gampen hinab nach St. Anton. Arlenweg und Sonnenweg sind beliebte Routen für Wanderer, Läufer oder Nordic Walker. Mountain-Biker und E-Biker finden entlang den Routen Arlberger Bike Marathon, Gampen oder Herrenwald-Kapall ihre kurzen oder langen, schweren oder leichten Strecken.

Im Rahmen der Sommer-Karte werden auch Kräuterwanderungen, eine Blumenwanderung sowie eine Sonnenaufgangswanderung auf der Ganatsch-Alm und Führungen durch die Alten Nessler Thaja (Wanderrouten auf die Nessler Alm) angeboten. Spannende Einblicke in vergangene Zeiten bietet auch der Bergbau Gand.

Der TVB St. Anton zeigt aktuell auf seinen Social Media Kanälen wöchentlich Hüttentouren zum nach wandern: Youtube - Hüttentouren

Alle Touren-Tipps finden Sie auch unter: www.stantonamarlberg.com

Lechquellenrunde & 2000der

Die Ravensburgerhütte ist Teil der sechs Etappen umfassenden Lechquellenrunde. Auch als Tagesausflug von Lech, Zürs, Zug oder dem Klostertal ausgehend ist die Ravensburger Hütte lohnendes Ziel. Eine Reihe besonders schöner 2000der lassen sich von ihr als Ausgangspunkt gut erreichen. Außerdem steht hinter der Hütte ein variantenreicher Klettergarten zur Verfügung. Von Lech ausgehend führt eine asphaltierte Straße bis zum Spullersee. Der herrliche Blick lädt zu einer Verschnaufspause ein. Weiter geht es von dort auf einem guten Almweg zur Ravensburger Hütte. Wer immer noch nicht genug hat kann mit dem Bike weiter bis zumStierlochjoch. Die Abfahrt nach Zug bis zur Stierlochalpe ist jedoch sehr steil und nur geübten Fahrern zu empfehlen.

Ravensburgerhütte ist Teil der sechs Etappen umfassenden Lechquellenrunde.

Foto: Ravensburger Hütte

hochgeladen von Tanja Thurner

Paznaun

Was gibt es schöneres als auf einem Berggipfel in den Tag zu starten? Als Ausläufer der Verwallgruppe bietet die Pezinerspitze (2550m) einen Aussichtstraum am Eingang des Paznauns. Der Berg ist vor allem in den frühen Morgenstunden ein beliebter Aussichtspunkt zur Beobachtung des Sonnenaufgangs geworden. Von Kappl auf der Gemeindestraße Nr. 1 fährt man mit dem PKW bis nach Außerlangesthei. Dort führt der Weg Nr. 34 durch den Wald und Bergwiesen zur Langestheier Alpe. Zirka 1,5 km oberhalb der Alpe beginnt der etwas steile Aufstieg zur Pezinerspitze. Am Gipfel hat man eine einzigartige Sicht auf den markanten Tschirgant, den Hohen Riffler und die Parseierspitze.

Auf dem Rückweg von der Pezinerspitze absteigen bis zum Grat folgt man diesen Weg Nr. 12 entlang westwärts zum Niederjöchl kommt man dann querfeldein zur Spiduralpe. Am Weg Nr. 12 zurück zum Weiler Klasen und am Weg Nr. 1 nach Kappl. Der Weg verläuft über schöne Wanderpfade in Wald und Almwiesen.

Sonnenaufgang auf der Pezinerspitze. Der perfekte Start in den Tag!

Foto: Thurner

hochgeladen von Tanja Thurner

Kaunertal

Ein besonderes Abenteuer für Groß und Klein ist auch die Stollenwanderung im Kaunertal.

Über den Ortsteil Nufels gelangt man über den Forstweg Richtung Falkaunsalm. Von der kleinen Parkmöglichkeit neben dem Forstweg unterhalb der Falkaunsalm kurz aus folgt man kurz dem Forstweg bergauf bis zum Hahntennen (1.870 m), dort zweigt der Steig in Richtung Gallruth Alm ab. Angenehm, wandert man durch einen herrlichen Bergwald zum Stolleneingang. Der 996 m lange Stollen ist wirklich ein Highlight! Auf keinen Fall sollte man hier eine Taschenlampe oder Fackeln vergessen! Im ersten Abschnitt des Stollens sollte man den Kopf ein bisschen einziehen, später wird es etwas geräumiger aber erst weiter hinten scheint Licht durch ein Stollenfenster - das ist kein Ausgang! Bald darauf gelangt man nach draußen. Durch die Lärchenwiesen wandert man bergauf, es ist nun nicht mehr weit zur wildromantisch gelegenen Gallruth Alm.

Achtung!! Es gibt keinen alternativen Wanderweg neben dem Stollen!! Der direkte Wanderweg zur Gallruthalm beginnt weiter unterhalb am Weg zum Wiesenhof (Abzweigung 4. Kehre).

Von der Gallruth Alm aus folgt man dem Höhenweg weiter zur Falkauns Alm. Man wandert zwischen Alpenrosen und über ausgedehnte Almflächen. An einer breiten, versicherten Wegpassage steigt man ein Stück bergauf und geht anschließend im prachtvollen Waldgrenzbereich zur schön gelegenen Alm. Nun folgt man dem Forstweg bergab und erreicht nach ca. 20 min den Parkplatz unterhalb der Falkaunsalm.