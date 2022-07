„Ehrenamt ist keine Arbeit, die nicht bezahlt wird. Es ist Arbeit, die unbezahlbar ist!“ So stand es auf den Einladungen, die die neuen EhrenzeichenträgerInnen und Ehrenbürger der Gemeinde Fendels erhielten.

FENDELS. Was wäre eine Gemeinde ohne die vielen Freiwilligen im Gemeinderat oder in den unterschiedlichen Vereinen. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat von Fendels beschlossen, das Ehrenzeichen, bzw. die Ehrenbürgerschaft für langjährige Tätigkeit im Gemeinderat oder in leitenden Funktionen in den Vereinen zu übergeben.

Ehrentag in Fendels mit LR Toni Mattle, Bgm. Stefan Köhle und Alt-Bgm. Heinrich Scherl (v.l.).

Foto: Toni Zangerl

hochgeladen von Othmar Kolp

Ehrenzeichen für sechs verdiente BürgerInnen

Am Herz-Jesu-Sonntag (26. Juni) war es dann soweit - bei strahlendem Sonnenschein konnten die Ehrungen am Dorfplatz in einem sehr feierlichen Rahmen übergeben werden. Begleitet von zahlreichen Vereinen konnte Bürgermeister Stefan Köhle neben den geehrten BürgerInnen auch Landesrat Anton Mattle begrüßen, der es sich natürlich nicht nehmen ließ, die Urkunden persönlich zu übergeben.

Das Ehrenzeichen wurde an Berta Pult, Gerda Schranz, Markus Buchhammer, Gottfried Eberhart, Reinhard Eberhart und Peter Karner übergeben.

Reinhard Eberhart, LR Toni Mattle, Gerda Schranz , Bgm. Stefan Köhle, Anton Pult, Markus Buchhammer, Berta Pult, Alt-Bgm. Heinrich Scherl, Peter Karner, Gottfried Eberhart und Vizebgm. Reinhard Walch (v. l.).

Foto: Toni Zangerl

hochgeladen von Othmar Kolp

Zwei neue Ehrenbürger für Fendels

Neben den Ehrenzeichen wurden zwei Fendler Bürger zum Ehrenbürger ernannt – Langzeitbürgermeister Heinrich Scherl und Multi-Funktionär Anton Pult. Heinrich Scherl übergab heuer im Frühjahr nach 36 Jahren das Bürgermeisteramt an Stefan Köhle, Anton Pult ist bisher zusammengerechnet insgesamt 249 Jahre für verschiedene Vereine in der Gemeinde tätig. Köhle hob in seiner Ansprache vor allem den Einsatz des Altbürgermeisters für das Gemeindewohl in den letzten Jahrzehnten her-vor, Anton Pult dankte er für den unermüdlichen Einsatz in den vielen Vereinen.

Landesrat Ton Mattle (re.) gratulierte Alt-Bgm. Heinrich Scherl zur Ehrenbürgerschaft.

Foto: Toni Zangerl

hochgeladen von Othmar Kolp

Anton Mattle erwähnte in seiner Ansprache, dass eine Ehrenbürgerschaft die höchste Auszeichnung ist, die eine Gemeinde vergeben kann. Auch er schloss sich den Dankesworten des Bürgermeisters an.



Das könnte dich auch interessieren:

Neuer Fendler Bürgermeister Stefan Köhle im Amt

Frühjahrsklänge begeisterten einen vollen Saal

Mehr News aus dem Bezirk Landeck: Nachrichten Bezirk Landeck