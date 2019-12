Der Christbaum ist ein besondrer Baum-

er spricht zu uns, nicht nur im Traum:

"Hört zu, ihr Menschen groß und klein,

ich bringe euch der Kerzen Schein,

damit ihr Licht das Herz erhellt,

ihr Schein auch auf den Nächsten fällt!

Ich schenke euch der Kugeln Glanz,

und hoffe,daß sie bleiben ganz-

daß sie nicht grob zerbrochen werden,

wie manches Menschenherz auf Erden.

Ich hab für euch auch Süßigkeiten,

die solln zum Teilen euch verleiten-

sodaß ihr gerne was verschenkt

und nicht nur an euch selber denkt!

Ich schmücke mich mit Silberfäden,

die schweigend auf dem Baume schweben,

daß ihr auch manchmal stille seid,-

und nicht zum bösen Wort bereit.

Zuletzt verschenk ich ganz und gar

mich selbst an euch,-denn es ist klar,

daß ich ein Bäumchenkind noch war,

als man die Axt an mich gelegt,

damit ein Christbaum bei euch steht!.......E.Otter