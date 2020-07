Ein gutes Wort am rechten Ort,

hat manches schon bewirkt,

es fördert die Gemeinsamkeit,

daß sie nicht leise stirbt!

Ein böses Wort am selben Ort,

wenn es den andern trifft,

kann töten die Gemeinsamkeit

und reut noch lange dich.

Ein Friedenswort an diesem Ort,

das sollte man probieren,

heimliche Reue hilft da nicht-

nur mutiges Riskieren.

Wenn man den Frieden dir verschmäht,

sag nichts mehr und geh heim-

Du hast getan, was man da kann,

Sollst selbst nun dir verzeihn!.......E.Otter