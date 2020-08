Österreich,mein Heimatland,

und mein liebstes Urlaubsziel,

du, mein schönstes Reiseland,

das ich erforschte gern und viel!

Im Frühling wurde ausgesucht,

und ein Urlaub dann gebucht.

Seefeld, Leutasch war nicht weit,

das schöne Kufstein stand bereit,

Bregenzerwald war angesagt,

das Außerfern auch sehr gefragt.

Das Tiroler Oberland haben wir erkundet,

und im schönen Südtirol drehten wir die Runden.

In Kitzbühel und Pillersee,

klopfte unser Herz : "Juchhe!"

Die Steiermark von Süd nach Nord,

die Kärntner Seen und Klagenfurt.-

Salzburg hat uns verzaubert ganz,

auch der Wiener Charm und Glanz,

das Burgenland stand auf der Liste,

weil man den Wein verkosten mußte--

Schön war es in der Wachau,

die Donau war so blau, so blau!

Dann fehlt noch Oberösterreich,

an grünen Fluren überreich-

auch Osttirol sei hier genannt,

durch seine Bergespracht bekannt.

Manchmal fuhren wir ans Meer-

bewunderten Italien sehr-

waren wir wieder dann zuhaus

und packten unsre Koffer aus,

müde von dem langen Schwitzen

und im heißen Auto sitzen.

Da sagte einer: Es ist wahr--

Sieh, das Gute liegt so nah--

Wir fahrn nach Bregenz nächstes Jahr! .........E.Otter