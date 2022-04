LANDECK (tth). Die große Sommelier Charity Aktion „Taste Wine for Children's Smile“ des Tiroler Sommelier Verein, hat mittlerweile über 42.000€ an Spenden für SOS-Kinderdorf und UNICEF gesammelt. Weitere Spenden Kartons können im Gourmet Playstore in der Landecker Maisengasse abgeholt werden.

Mit edlen Tropfen Gutes tun

Österreichische Winzer produzieren nicht nur Weine höchster Qualität, sondern auch mit viel Herz. Für die Spendenaktion „Taste Wine for Children Smile“ stellen viele österreichische Winzer Flaschen ihrer edelsten Tropfen für den guten Zweck zur Verfügung. „Alle Weinflaschen die wir, teils palettenweise, von den Winzern bekommen haben wurden gespendet. Wir stellen Überraschungspakete mit 6 verschiedenen Flaschen zusammen und diese können zu einer Spende von mindestens 70€ erworben werden“, erklärt Initiator Suwi Zlatic. „Die Aktion ist so groß geworden, dass uns großzügigerweise Gebrüder Weiss mit der Logistik unterstützt. Mittlerweile wurden über 480 Weinpakete verschickt und Spenden im Wert von über 42.000€ gesammelt und wir haben immer noch viele Pakete zu vergeben. Diese können entweder direkt in der Maisengasse im Gourmet Playstore abgeholt, oder online bestellt werden,“ so Suwi Zlatic weiter, der sich zu den besten Sommeliers Europas zählen darf.

Etwas zurückgeben

Suwi musste selber im Alter von 9 Jahren, damals vor dem Krieg in Bosnien fliehen. „Ich kann mich noch genau an den grauenvollen Tag erinnern, an dem meine Mama sagte ich darf nur ein Spielzeug mitnehmen und eine Odysee begann. Ich habe hier Heimat gefunden und bin dankbar für jede Hilfe, nun möchte ich mit, Taste Wine for Childern's Smile‘ etwas zurückgeben.“ Jeder Euro wird dringend gebraucht und geht zu 100 Prozent wahlweise an SOS Kinderdorf oder UNICEF. Ein großes Dankeschön für die tatkräftige Unterstützung der Aktion geht auch an TSOV Präsidenten Norbert Waldnig und die gute Seele die alles koordiniert Bruno Resi.



Spendenlink: www.tsov.at/ukrainehilfe