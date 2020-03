Weidmannsheil für Jungjäger

LANDECK (jota). 60 Jungjäger wurden nach erfolgreicher Ablegung der Jagdprüfung in Landeck feierlich in den Stand der Jägerschaft aufgenommen.

"73 Teilnehmer, davon 14 Frauen, waren ursprünglich beim Jungjägerkurs dabei, 60 schafften letztendlich sowohl die Schießprüfung als auch den theoretischen Teil", so BJM Hermann Siess. Die meisten Teilnehmer stammten aus dem Bezirk Landeck und den angrenzenden Bezirken, aber auch Schweizer und vor allem Vorarlberger besuchten den Kurs in Landeck. "Der Zeitpunkt des Kurses ist für uns günstiger und auch die Durchführung erfolgt zeitlich kompakter", so einige Vorarlberger, die gerne über die Ländle-Grenze nach Tirol kommen.

Der älteste Jungjäger war Arnold Haslacher aus Perfuchsberg mit 59 Jahren, Sandra Fleisch aus Tschagguns war mit 16 Jahren die jüngste Teilnehmerin. Der beste Schütze scheiterte bei der mündlichen Prüfung, so war Andrea Burtscher aus Höchst vor Marco Siess aus Grins und Elias Höflinger aus Landeck die beste Schützin.

"Habt Respekt vor der Natur und schätzt die überlieferten Werte wie Beachtung der Witterung", mahnte Hermann Siess. Das Naturerlebnis käme oft zu kurz und das Fehlverhalten eines Einzelnen könne sehr negative Folgen für bodenständige Jäger mit edler Einstellung haben. "Die Jagd ist angewandter Naturschutz", so Siess weiter.

Die Urkundenübergabe erfolgte durch den Vorsitzenden der Prüfungskommission und Jagdreferenten Thomas Spiss gemeinsam mit BJM Hermann Siess, seinem Stellvertreter Rudolf Kathrein und der Sprecherin der Jägerinnen Lucia Schmid.

Die Jagdhornbläser umrahmten den Festakt, zu dem auch Alt-LO der Jagdpächter Hans Huber, BO der Jagdaufseher Edi Kraxner, BO der Berufsjägervereinigung Franz Klimmer, Schießreferent Albert Birlmair oder die Stellvertreterin der Jägerinnen Edith Deutschmann gekommen waren.