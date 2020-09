LECH. Nach langem Abwägen der Für und Wider wird das diesjährige Philosophicum Lech auf 2021 verschoben. Das Symposium wird somit zum selben Thema „Als ob! Die Kraft der Fiktion“ von 22. bis 26. September 2021 stattfinden.

Modifiziertes Philosophicum Lech

Bis zuletzt wurde mit Hochdruck an der Durchführung eines modifizierten Philosophicum Lech gearbeitet. Die Besorgnis um die Sicherheit aller Beteiligten wuchs in den vergangenen Wochen jedoch zunehmend, nicht zuletzt in Anbetracht steigender Infektionszahlen, offiziell verhängter Reisewarnungen und angekündigter neuerlicher Restriktionen seitens der Bundesregierung für den Herbst 2020. Überdies wird von Experten ein verstärkter Anstieg der Infektionen für die dritte Septemberwoche erwartet. Auch von Seiten der Referentinnen und Referenten wurde Besorgnis sowie die Präferenz für eine Vertagung ihres Vortrages auf das kommende Jahr kundgetan, was bedauerliche Lücken im Programm zur Folge gehabt hätte. Das Symposium wird somit zum selben Thema „Als ob! Die Kraft der Fiktion“ auf 22. bis 26. September 2021 verschoben.

Das Philosophicum Lech wird 2021 zum 24. Mal in Lech am Arlberg unter der wissenschaftlichen Leitung des Philosophen Konrad Paul Liessmann stattfinden.

Foto: Burchardt

hochgeladen von Othmar Kolp

Derzeit kein positiver Corona-Test in Lech

Als seitens des Vereins Philosophicum Lech beschlossen wurde, die Anmeldung für 2020 zu öffnen, befand sich Österreich noch in der ersten Lockerungsphase nach dem teilweisen Lockdown. Seither wurde in Lech kein positiver Corona-Test mehr verzeichnet. Im Zuge der Vorbereitungen zu einer modifizierten Version des Philosophicum Lech haben sich die Organisatoren ausgiebig mit dem Thema Veranstaltungen unter dem Gesichtspunkt von Covid-19 auseinandergesetzt.

Zur risikominimierten Durchführung des Symposiums dienten nicht einzig die Vorgaben von Land und Bund, sondern wurden darüber hinaus auch eigene, mitunter noch strengere Sicherheitsmaßstäbe angelegt. Dies wurde in der gesamten bisherigen Planung beherzigt, was zwangsläufig dazu führte, dass auch Herzstücke des Symposiums verloren gegangen wären: u.a. die intensive und lebendige Diskussion, der geistige und soziale Austausch in den Pausen, der beliebte Büchertisch, das gut besuchte „Philosophieren am Berg“ und das lockere Beisammensein mit den Referentinnen und Referenten in der Philosophenbar. Gleichzeitig kann ein Restrisiko auch unter den strengsten Rahmenbedingungen nie ausgeschlossen werden.

2021: „Als ob! Die Kraft der Fiktion“

So entschloss man sich zur Verschiebung des diesjährigen Symposiums auf das kommende Jahr. Geplanter Durchführungszeitraum ist 22. bis 26. September 2021 zum selben, dann immer noch höchst aktuellen Thema „Als ob! Die Kraft der Fiktion“. Von den Referentinnen und Referenten besteht die Zusage, dass Sie auch nächstes Jahr zum Vortrag zur Verfügung stehen werden. Mit dieser Verschiebung hofft man seitens des Veranstalters, sowohl der Verantwortung gegenüber allen Beteiligten als auch dem einzigartigen Charakter des Philosophicums gerecht geworden zu sein und davon ausgehen zu können, dass das Philosophicum Lech "Als ob! Die Kraft der Fiktion" in einem Jahr dann ohne größere Abstriche in der bewährten Qualität durchgeführt werden kann. Alle bereits verkauften Karten werden refundiert.

Foto: Philosophicum Lech, Florian Lechner

hochgeladen von Othmar Kolp

Verleihung des Essaypreis Tractatus

Überdies wird zur Überbrückung eines philosophicumfreien Herbstes die Verleihung des Essaypreis Tractatus Ende September/Anfang Oktober über diverse Kanäle mit freiem Zugang zur Verfügung gestellt werden. Auch wer den mit 25.000 Euro dotierten Preis für philosophische Essayistik heuer erhält, wird erst im Zuge dessen bekannt gegeben. Die Kandidatinnen und Kandidaten der Shortlist finden sich unter dem folgenden Link. Details zur Übertragung der Verleihung werden schon in naher Zukunft unter www.philosophicum.com nachzulesen sein.

Das Philosophicum Lech wird 2021 zum 24. Mal in Lech am Arlberg unter der wissenschaftlichen Leitung des Philosophen Konrad Paul Liessmann stattfinden.

Foto: Burchardt

hochgeladen von Othmar Kolp

Erfolgreiches interdisziplinären Symposium

Das Philosophicum Lech wird 2021 zum 24. Mal in Lech am Arlberg unter der wissenschaftlichen Leitung des Philosophen Konrad Paul Liessmann stattfinden. Es hat sich als ein internationales Zentrum für philosophische, kultur- und sozialwissenschaftliche Reflexion, Diskussion und Begegnung etabliert und ist eines der erfolgreichsten interdisziplinären Symposien im deutschsprachigen Raum.

„Die Werte der Wenigen. Eliten und Demokratie“



Mehr News aus dem Bezirk Landeck: Nachrichten Bezirk Landeck