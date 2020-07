Im Jahre 1968 konnte der Bezirksmuseumsverein beginnen das gesamte Schloss Landeck zu einem Museum zu adaptieren. Bereits zwei Jahre später im Herbst 1970 konnte in den frisch renovierten Galerieräumen die erste Einzelausstellung gezeigt werden. Unter dem Titel „Malerei – Graphik – im Schloss Landeck“ war die Ausstellung dem späteren und langjährigen Obmann Prof. Nobert Strolz gewidmet. Diese Ausstellung, und viele der folgenden wurden vom Kulturreferat der Stadt Landeck veranstaltet. In den vergangenen fünfzig Jahren wurden in den Galerieräumen auf Schloß Landeck insgesamt 291 Ausstellungen organisiert und gezeigt, wie der Galerieverantwortliche Franz Geiger vom Vorstand zu berichten weiß. Zum Jubiläum „50 Jahre Galerie Museum Schloss Landeck“ waren mehrere Ausstellungen geplant. Auf Grund der Corona-Pandemie mussten alle Ausstellungen abgesagt werden bzw. wurde das gesamte Programm auf das Jahr 2021 verschoben, wie Obmann Christian Rudig in seiner Aussendung informiert. Somit „feiert“ der Bezirksmuseumsverein das Jubiläumsjahr „50 Jahre Galerie Schloss Landeck“ zwangsweise ohne Ausstellungsprogramm.