KAPPL, SEE (otko). In den Wäldern der Gemeindegutsagrargemeinschaft Kappl – See werden künftig alle Ablagerungen von Abfällen angezeigt. Die Bürgermeister appellieren, den Wald vor Verunreinigungen zu verschonen.

Der Wald ist kein Müllplatz

Ablagerungen von Abfällen sorgen immer wieder für ein großes Ärgernis – sei es entlang der Straßen, Parkplätzen, Gewässer oder im Wald. Der Müll muss dann zumeist auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt werden. Gerade der Wald als Erholungs- und Wandergebiet sollte nicht als Müllplatz angesehen werden. Zudem erfüllt der Wald auch wichtige Schutzfunktionen vor Naturgefahren.

Auch im Wald der Gemeindegutsagrargemeinschaft Kappl – See gibt es zahlreiche solcher Ablagerungen, allen voran entlang der Forststraßen. Gerade während des Corona-Lockdowns bzw. der Quarantäne-Zeit wurde offenbar viel entrümpelt bzw. der Garten hergerichtet.

Trotz Verbotsschilder (im Bild im Frödenegger Wald) werden Abfälle im Wald der Gemeindegutsagrargemeinschaft Kappl – See abgelagert.

Foto: Othmar Kolp

hochgeladen von Othmar Kolp

Appell für einen sauberen Wald

Die Bürgermeister Helmut Ladner (Kappl) und Anton Mallaun (See) als Substanzverwalter sowie die Waldaufseher erinnern in einer amtlichen Mitteilung an alle Haushalte der beiden Gemeinden daran, dass "die Sauberkeit auch für unseren Wald gilt und diese muss uns wichtig sein." Mit Verweis auf das geltende Forstgesetz rufen sie daher in Erinnerung, dass keine Abfälle (Definition gemäß des Abfallwirtschaftsgesetzes) – Müll, Gerümpel, Baumaterialien, Holzreste, Sägespäne, Rinden, Sträucher, Äste, Stauden, Laub, Rasen etc, in den Wald transportiert und dort abgelagert werden dürfen. Auch Räumgut und Steine dürfen ebenfalls nicht in den Wald transportiert werden, da diese Ablagerungen im Laufe der Zeit eine Gefahr für die Unterlieger darstellen.

Neben Holzabfällen wird auch immer wieder anderer Müll im Wald entsorgt.

Foto: Othmar Kolp

hochgeladen von Othmar Kolp

Abfälle werden auf Fremdgrund entsorgt



"Unser Wald darf nicht als Müllplatz gewisser Personen fungieren bzw. angesehen werden. Gerade in Zeiten, in denen man wirklich jeglichen Abfall und Müll ordnungsgemäß und großteils kostenlos auf den Recyclinghöfen entsorgen kann. Für die Gemeinden ist dieses Fehlverhalten unverständlich und daher werden wir zukünftig derartige Entsorgungen nachverfolgen und zur Anzeige bringen. Es gilt für uns alle das Gleiche. Es können nicht einige Unbelehrbare einfach ihre althergebrachten Verhaltensmuster weiter ungeahndet, auf Kosten der Allgemeinheit, an den Tag legen. Zumeist werden derartige (Holz-)Abfälle noch mit anderen Müllresten vermischt und einfach auf Fremdgrund entsorgt", kritisieren die beiden Bürgermeister.

Der Kappler Bgm. Helmut Ladner.

Foto: Othmar Kolp

hochgeladen von Othmar Kolp

Für Kopfschütteln sorgt aber die oft gehörte Begründung, dass der Abfall ohnehin im Wald verfaule bzw. es doch niemanden störe. Auch wegen ein paar Steinen oder Sträuchern in einem Tobel würde nichts passieren. "Gerade Äste und Stauden im Nahbereich von Bächen bergen ein großes Gefahrenpotential bei Gewittern und können die Ursache für Verklausungen in den Unterläufen sein. Derartige Ablagerungen bewirken eine schnellere Arrondierung von Böschungen und Einhängen und machen diese instabil", betonen Ladner und Mallaun.

Ein ganz besonderer Missstand für die beiden Dorfchefs sind aber die Ablagerung von Blumen, Sträuchern, Heckenbäumen oder Rasenschnitt im Waldbereich. "Durch diese meist mit Dünger versehenen Abfälle, werden viele Arten von Unkraut in unseren Wald transportiert. Genannte Gewächsarten verbreiten sich dann sehr schnell im Wald und können fast nicht mehr ausgerottet werden."

Der Seer Bürgermeister Anton Mallaun.

Foto: Othmar Kolp

hochgeladen von Othmar Kolp

Ablagerungen werden angezeigt

In diesem Zusammenhang weisen die Bürgermeister nochmals auf das Verbot der Ablagerung von Abfällen jeglicher Art im Wald hin. "In Zusammenarbeit mit der Bergwacht und unseren Waldaufsehern werden zukünftig Ablagerungen nachverfolgt und zur Anzeige gebracht. Auch wenn man manchem Fehlverhalten nicht gleich auf die Spur kommen wird, bleibt eine Anzeige aufrecht und auch der Zufall wird immer wieder Fälle aufklären", so Ladner und Mallaun abschließend.

Mehr News aus dem Bezirk Landeck: Nachrichten Bezirk Landeck