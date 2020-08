NAUDERS (sica). Coronabedingt fällt das Kultfest "Rock am Schloss" in Nauders heuer aus. An einem Almabtrieb in kleinerem Rahmen wird derzeit noch gearbeitet.

In den vergangenen Jahren an die tausend Besucher

Die Arbeitsgruppe Almsommer, der Bauernbund Nauders, die Bäuerinnen, die Jungbauernschaft Nauders und der Tourismusverband haben in enger Zusammenarbeit haben in den vergangenen Jahren ein anspruchsvolles Angebot an Kulinarik und Unterhaltung für Einheimische und Touristen erstellt. Teil davon war auch immer das Almabtriebswochenende, das am Sonntag für lebendiges Brauchtum im Ort sorgte und dem spektakulären Nauderer Zeltfest „Rock am Schloss“. Im vergangenen Jahr heizte unter anderem Melissa Naschenweng den Partygästen auf der Schlosswiese ordentlich ein.

Melissa Naschenweng, BÄÄM, Böhm Sound und DJ Mountain begeisterten letztes Jahr das Publikum im Festzelt. Heuer wird "Rock am Schloss" leider nicht stattfinden.

Foto: TVB Tiroler Oberland - Nauders - BW Photography

hochgeladen von Daniel Schwarz

Aufgrund der Corona-Vorschriften, die für Veranstaltungen in dieser Größenordnung gelten, wurde entschieden, das Zeltfest "Rock am Schloss" abzusagen, wie Katharina Monz (Mitarbeiterin des TVB Nauders und der Arbeitsgruppe Almsommer und Ausschussmitglied der Jungbauernschaft Nauders) berichtet. "In dieser Dimension die 'Rock am Schloss' in den vergangenen Jahren angenommen hat ist für uns nicht möglich, das Fest in gewohntem Rahmen umzusetzen.", so Katharina. In den letzten zwei Jahren seien an die tausend Festgäste vor Ort gewesen. Die Organisation war bereits in vollem Gange: "Große Punkte wie das Festzelt oder die Band wurden bereits im Vorjahr organisiert.", berichtet Katharina Monz. Auch wenn "Rock am Schloss" heuer ausfällt, sei es für nächstes Jahr geplant.

Alternative zu großem Almabtrieb

Auch der Almabtrieb kann heuer nicht in gewohnter Weise stattfinden. Hier wird allerdings an einer Alternative gearbeitet: "Derzeit besprechen wir, wie der Almabtrieb in kleinerem Rahmen coronatauglich umsetzbar ist.", informiert Katharina.

Zahlreiche Einheimische und Gäste besuchen jedes Jahr den traditionellen Almabtrieb. Heuer wird er wahrscheinlich in kleinerer Form stattfinden.

Foto: TVB Tiroler Oberland - Nauders - BW Photography

hochgeladen von Daniel Schwarz

