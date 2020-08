BEZIRK LANDECK. Almbewirtschafter reichten bei der BH Landeck einen Antrag auf Abschuss für die Wölfin 70FATK, der bereits die Risse in Serfaus, See und Spiss zugeordnet wurden.

„Nachweislich 37 gerissene Nutztiere – das ist zu viel! Wenn nur ein einziger Wolf in so kurzer Zeit derartige Schäden verursacht, ist er ein Problemwolf und dementsprechend zu entnehmen“, sind sich die Antragsteller auf Abschuss der Wölfin 70FATK im Oberland einig. Die Bewirtschafter der Kerb Alpe, des Lader Urgs, des Pfundser Ochsenbergs, der Spisser Schafberg Alpe, der Kalbenberg Zanders Alm, der Versing Alm sowie der Wannealm bringen gemeinschaftlich einen Antrag auf Abschuss nach dem Tiroler Jagdgesetz bei der BH Landeck ein. Darin legen sie dar, dass die Wölfin extrem auf Nutztiere fixiert sei, also kaum auf Wildtiere zur Beutewahl zurückgreife und außerdem keine Scheu vor dem Siedlungs- und Wirtschaftsraum habe. Das belege unter anderem ein Riss, der sich in wenigen Metern Entfernung zum nächsten Wohnhaus direkt oberhalb von Fiss ereignet habe. Außerdem seien Herdenschutzmaßnahmen auf den besagten Almen aufgrund der Topographie und der geringen Futtergrundlage nicht umsetzbar.

Ein weiterer Antrag auf Abschuss wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel eingebracht. Der Wolf 84MATK hat im Unterland nachweislich mindestens 22 Schafe und 10 Ziegen getötet und weitere 5 Tiere verletzt.

Entnahmemöglichkeit schaffen

„Wenn ein Wolf, wie in den beiden beschriebenen Fällen, zum Problem wird, muss er geschossen werden können. Einen solchen Handlungsspielraum räumt die EU-FFH-Richtlinie den Ländern auch ein. Die entsprechenden Rahmenbedingungen für einen geregelten Abschuss von Problemwölfen können und müssen dringend von der Landesregierung geschaffen werden“, fordert Vereinsobmann LK-Präsident Josef Hechenberger. Konkret bräuchte es dafür die Umsetzung einer Verordnung gem. §52a (2) TJA vom Tiroler Landtag. „Die Bauern sind dem Wolf derzeit hilflos ausgesetzt. Nur mit Umsetzung dieser Verordnung können die Abschussanträge von der Behörde überprüft und auch bewilligt werden. Gerade den Wolfsbefürwortern muss klar sein, dass ohne eine Möglichkeit zum geregelten Abschuss die Zukunft der kleinstrukturierten Landwirtschaft im Berggebiet, wo vor allem Schafe auch einen wichtigen Beitrag zum Schutz des Siedlungsraums vor Naturgefahren leisten, auf dem Spiel steht. Auch alle erfahrenen Wolfsexperten aus Ländern wie der Schweiz bestätigen, dass ein geregeltes Wolfsmanagement nur mit dem Abschuss von Problemwölfen funktioniert.“

Auch auf EU-Ebene nicht lockerlassen

Hechenberger betont, dass es dafür die Senkung des auf veralteten Tatsachen beruhenden Schutzstatus in der EU braucht: „Ja, die Mühlen in der EU mahlen langsam. Aber wir wissen, dass eine solche Anpassung möglich und unbedingt notwendig ist. Deshalb werden wir uns auch weiterhin mit Nachdruck und Durchhaltevermögen dafür einsetzen. Nur so werde die kleinstrukturierte Tiroler Landwirtschaft mit der Alm- und Weidewirtschaft auch eine Zukunft haben."

